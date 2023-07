Liberan el nuevo tráiler de “Dear David” el hilo de Twitter que se volvió viral hace unos años y que ahora será una película próxima a estrenarse.

Buenas noticias para todos los amantes de las historias de suspenso, terror y creepypastas pues el hilo de Twitter que se hizo viral en 2017 sobre un niño muerto llamado David llegará a la pantalla grande próximamente.

Es por ello que actualmente ha sido liberado el tráiler de la cinta “Dear David” inspirada en una historia redactada en las redes sociales por el escritor Adam Ellis de BuzzFeed.

Este avance se hizo público por Lionsgate Movies, una productora canadiense-estadounidense que es responsable de los proyectos de peso como la reconocida saga de Crepúsculo, la trilogía de Los Juegos del Hambre y La Bruja de Blair estrenada en 1999.

De acuerdo con los primeros reportes de esta filmación, esta historia se desarrollará de la mano de un trabajador de la empresa BuzzFeed quien se encuentra navegando en internet cuando de pronto recibe un nuevo seguidor por nombre “David”.

Terror goes viral. Dear David premieres October 13 in theaters and on digital. #buzzfeedstudios #deardavid @adamtots @augustusprew @lionsgate pic.twitter.com/o4enW79zyc

Desde ese momento las problemáticas comienzan a surgir, pues las experiencias paranormales dentro de su casa se vuelven lo más complicado de su día a día.

Mientras suceden estas situaciones, el trabajador va atando cabos para descubrir de dónde provienen estas actividades que lo han sacado de su zona de confort dentro de su misma casa.

So, my apartment is currently being haunted by the ghost of a dead child and he's trying to kill me. (thread)

— Adam Ellis (@adamtotscomix) August 7, 2017