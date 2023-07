El piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez, tuvo un día difícil durante la clasificatoria del Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone.

Sergio Pérez, segundo en el mundial de pilotos con su Red Bull, volvió a quedar rezagado y no pudo evitar su eliminación en la Q1.

Te podría interesar: F1: Verstappen arrebata la ‘pole’ a Norris en la clasificación de Silverstone; ‘Checo’ saldrá 15

En una sesión marcada por las condiciones climáticas y las de la pista, la cual quedó mojada por la lluvia, ‘Checo’ obtuvo la posición 16 de la clasificatoria. Sin embargo, debido a una sanción de Valtteri Bottas, la clasificación se reacomodó y ahora saldrá este domingo 9 de julio en el lugar 15.

Luego de la carrera, el mexicano destacó que fue un “día difícil”, pero que mañana buscará remontar posiciones.

“Día muy difícil para nosotros con las condiciones cambiantes. Mañana será otro día y como siempre pelearemos con todo para remontar y darle la vuelta al fin de semana!”, mencionó en sus redes sociales.

La carrera en Silverstone será este domingo 9 de julio a las 08:00 horas, tiempo del centro de México y la podrás seguir a través del canal Fox Sports y por las redes sociales del Diario 24 HORAS.

Te podría interesar: Liga MX: Horario, dónde y cuándo ver la Jornada 2 del Apertura 2023

Very tough day for us with the changing conditions.

Tomorrow’s a new day and we will fight right from the start to turn the weekend around!

Día muy difícil para nosotros con las condiciones cambiantes. Mañana será otro día y como siempre pelearemos con todo para remontar y darle… pic.twitter.com/Udw1N3iOvo

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 8, 2023