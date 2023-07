El líder del campeonato del mundo de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), logró su séptima ‘pole position’, de diez posibles, esta temporada y la quinta consecutiva tras marcar ‘in extremis’ el mejor tiempo en la sesión de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña, este sábado en el circuito de Silverstone. Mientras que el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez saldrá en el lugar 15.

En una sesión de clasificación marcada por las condiciones cambiantes de la pista, que comenzó mojada por la lluvia y se fue secando a medida que avanzaba la tarde, Verstappen aguó la fiesta de miles de aficionados británicos, que soñaron con una ‘pole’ para uno de los ídolos locales, Lando Norris.

Te podría interesar: Liga MX: Santos vence al Puebla en arranque de la Jornada 2 del Apertura 2023

A bordo de un McLaren, el joven británico fue el primero en dar la vuelta al legendario Silverstone por debajo del minuto y 27 segundos (1:26.961), antes de que Verstappen le arrebatase el mejor crono por apenas dos décimas (1:26.720).

“Ha sido una locura de calificación”, reconoció al término de la sesión Verstappen, de 25 años. “La pista estaba muy resbaladiza en algunos tramos, pero dimos nuestras vueltas y en la Q3 me sorprendió ver ahí a los dos McLaren”, añadió.

“Es genial para McLaren estar ahí y por nuestra parte, estoy muy contento con la ‘pole'”, insistió el neerlandés, quien reconoció que “no necesitamos ir al 100% porque el coche es muy rápido”.

Es la primera vez desde 2008 que McLaren logra meter a uno de sus pilotos en primera línea de la parrilla en su Gran Premio de casa, en Silverstone.

“Estuvo cerca. Fui el más rápido en la Q1, casi primero en la Q2 y por un par de décimas no lo fui en la Q3. ¡De locos! Mi última vuelta fue muy buena”, declaró por su parte Norris.

El otro piloto de McLaren, el australiano Oscar Piastri, y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) partirán desde la segunda línea de la parrilla de salida.

“Estar segundo y tercero es un fantástico resultado para el equipo, pero siempre está Max para arruinarlo todo”, bromeó el británico.

The grid is set for lights out at Silverstone! 🤩

Update: Valtteri Bottas was disqualified from qualifying after his car couldn’t provide a fuel sample#BritishGP #F1 pic.twitter.com/MHQYpw2an7

— Formula 1 (@F1) July 8, 2023