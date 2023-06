El segundo semestre del año 2023 estará plagado de los nuevos lanzamientos y remakes que ha preparado Nintendo, durante la transmisión del “Nintendo Direct” que realizó la compañía, miles de fans se dieron cita para saber que estará disponible en los próximos meses.

El evento comenzó bastante fuerte, ya que Pikachu y Pokémon fueron los protagonistas de los primeros anuncios, por un lado, se dio a conocer las expansiones que tendrán las ediciones de Pokémon Escarlata y Púrpura, estos DLC mostrarán nuevos retos y aventuras para sus protagonistas.

Luego se dio el anuncio de la llegada de “Detective Pikachu: El regreso”, en donde nuestro amado protagonista al lado de Tim resolverán los casos más difíciles y misteriosos de su universo.

Solve mysteries with the personality-packed Detective Pikachu in Detective Pikachu Returns, coming to #NintendoSwitch on Oct. 6! pic.twitter.com/6Kq4rxW0u3 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 21, 2023

Otro de los protagonistas que se robaron el evento fue Mario Bros y todos los personajes que forman parte de su universo, primero que nada se anunció el remake de “Super Mario RPG”, clásico videojuego del SNES que será adaptado a la Switch.

Luego se anunció que la princesa Peach protagonizará su propio videojuego para el año 2024, la remasterización de “Luigi’s Mansión 2: Dark Moon”, la llegada de un segundo DLC del juego “Mario + Rabbids Sparks of Hope” y nuevas pistas y personajes para “Mario Kart 8 Deluxe”.

Surprise and wonder await at every corner in the next evolution of 2D side-scrolling Mario fun! #SuperMarioBrosWonder releases for #NintendoSwitch on Oct. 20. pic.twitter.com/rxxEaxquvp — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 21, 2023

Y sobre todo los dos nuevos bombazos de esta serie de videojuegos, los directivos de Nintendo anunciaron con bombo y platillo el lanzamiento de “WarioWare: Move It!”, y “Super Mario Bros. Wonder”, al momento de que se dio la noticia, internet explotó en júbilo.

Otros números que llegarán también en los siguientes meses a la Nintendo Switch son la trilogía de “Batman: Arkham”, la colección de “Metal Gear Solid”, además de las dos primeras entregas del juego “Pikmin”.

Así que ya sabes, ve preparando la cartera porque te esperan miles de horas de diversión con estos nuevos lanzamientos que fueron preparados para toda la comunidad gamer.

Super Mario RPG is coming to #NintendoSwitch with brand-new graphics on Nov. 17! Join Mario, Bowser, Peach, and original characters Mallow and Geno, in an RPG filled with twists and turns. pic.twitter.com/cPOohdSPMw — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 21, 2023

