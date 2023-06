Los preparativos para la Eurocopa celebrada en Alemania en 2024 continúan, primero se dio a conocer el logo de la competición, ahora se develó cuál será la mascota oficial de esta competición.

Por medio de un comunicado, la Unión Europea de Futbol Asociado (UEFA) dio a conocer al público que la mascota de esta nueva edición de la Euro será nada más y nada menos que un tierno osito.

Bajo el lema #MakeMoves, este oso hace una evidente referencia a los famosos osos de peluche que se le regalan a los niños y niñas, además de que con esta campaña busca incentivar a las infancias europeas a ser más activas y desarrollar el amor por el futbol.

Por medio de una votación en su página web, tanto los niños como los aficionados al futbol podrán votar por el nombre oficial de esta mascota, en la página se muestran las cuatro opciones disponibles.

Las votaciones terminarán el próximo 3 de julio de este año y durante el juego amistoso entre Alemania y Colombia celebrado esta tarde de martes 20 de junio verá la luz de manera oficial en la Arena AufSchalke.

La Eurocopa jugada en Alemania para el año 2024 se llevará a cabo del 14 de junio al 14 de julio del próximo año, en donde Italia en primera instancia buscará clasificarse para después defender su título continental.

👋 Say hallo to the #EURO2024 mascot!

🧸 The cute teddy bear aims to inspire 10 million children across Europe to get active and develop a love of the game, challenging pupils to #MakeMoves and bring the adorable mascot to life through motion capture technology: ⬇️@EURO2024

— UEFA (@UEFA) June 20, 2023