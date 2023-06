Luego de las indirectas que se mandaron Jorge Pietrasanta y Christian Martinoli éste último mandó mensajes a sus críticos y al narrador de ESPN.

Durante el partido por el tercer lugar de la Nations League de la Concacaf, Martinoli y Pietrasanta tuvieron un intercambio de palabras a través de redes sociales y en la transmisión del juego.

Sin embargo, cuando parecía que ya todo estaba dicho por parte de ambos, un live de preguntas del comentarista de TV Azteca se viralizó en donde Christian arremete contra sus contrincantes de profesión y críticos de su trabajo.

“¿Llegaste a revolucionar la narración?”, le preguntaron a Martinoli en la transmisión.

“No sé, sinceramente no lo sé, lo que sí sé es que llegue a joderle la vida a varios en este negocio y eso les cala y eso me fascina. De lo poco que ya disfruto de este desmadre, es que otros se ardan cabrón de lo que uno hace”, respondió el narrador de Azteca.

Sin embargo, Martinoli fue más allá y arremetió contra sus contrincantes:

“Disfruto muchísimo que les caliente que a uno le vaya bien (…) que le cag* que al doctor (Luis García) y a uno le vaya bien, que zaguito ande bien, que el inmortal (Jorge Campos) diga tres palabras y cobre tres millones de dólares, que la gente nos siga”.

Añadió que aunque han tratado de competirle “no les va alcanzar”:

“Me encanta que hayamos generado un cambio radical en los medios de comunicación en ciertas cosas en donde podemos echar desmadre y analizar un juego a la vez. Eso lo quieren replicar otros y no les va a dar y no se han dado cuenta que no les va a dar”.

Por último el comentarista dejó un mensaje a Pietrasanta sobre los tuits de ayer domingo:

“Y así se van a quedar… tuiteando pendejadas, así se van a quedar. Tuiteando sobre otro pinche comentarista yo no tuiteo sobre comentaristas no mamen, no voy a perder mi tiempo en esa pendejada (…). Están liquidados”.

LEO