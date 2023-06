La Selección Mexicana ha anunciado que Diego Cocca deja de ser su Director Técnico; Jaime Lozano tomará su lugar de forma interina.

Esta mañana de lunes la Selección Mexicana de futbol ha anunciado que Diego Cocca ha dejado de ser su Director Técnico tras haber comandado 7 partidos.

Asimismo la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por medio de su comisionado Juan Carlos Rodríguez se informó que la gestión de Rodrigo Ares Parga y de Diego Cocca ha sido concluida.

“La FMF agradece a Rodrigo y a Diego su trabajo y entrega durante este tiempo y les desea el mayor de los éxitos en sus futuro proyectos”, se leyó en el comunicado.

Asimismo se anunció que el Director Técnico interino será Jaime Lozano quien estuvo a la cabeza frente al proceso de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

La FMF informa que Rodrigo Ares de Parga y Diego Cocca culminan su gestión en Selección Nacional de México. Jaime Lozano es nombrado director técnico interino de @miseleccionmx mayor para la próxima Copa de Oro. Lee más: https://t.co/3awUNbOWC3#FMFPorNuestroFútbol pic.twitter.com/maGGnMaKoE — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) June 19, 2023

Por otra parte el Selectivo Mexicano le agradeció al argentino por su compromiso:

“Gracias por tu compromiso. Te deseamos éxito en tus futuros proyectos, Diego Cocca”, se leyó.

Gracias por tu compromiso.

Te deseamos éxito en tus futuros proyectos, Diego Cocca ➡️ https://t.co/QthXC4sdB5 pic.twitter.com/OLUIQJldwh — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 19, 2023

Antes del anuncio, el ex entrenador de la Selección, Diego Cocca, opinó que uno de los factores que provocaban Fuertes críticas en su contra era su nacionalidad, debido a que su antecesor también fue argentino.

“Estoy consciente de la silla que ocupo, no hay que ser un mago para pensar que me voy a encontrar algo diferente con lo que me encontré. El tema del extranjero, el último mundial, que fue muy reciente, fue un DT argentino, me van a criticar, seguro”, comentó después de vencer a Panamá.

El Comisionado del Fútbol Mexicano Juan Carlos Rodríguez compartió un mensaje importante a toda la afición mexicana, los dueños de equipos en la Liga MX y a los jugadores:

“A menos de un mes de tomar la responsabilidad de buscar un nuevo future para el futbol mexicano me paercato que hay muchas deficiencias en la planeación, logística, funcionamientos y falta de liderazgo. Un partido contra Estados Unidos se puede perder, siempre existe ese riesgo en el futbol, lo que no se puede aceptar es la forma en la que sucedió, se renunció a ganar desde el primer momento y no solo se perdió el partido, sino también la capacidad de reacción, el control emocional, liderazgo fuera y dentro del campo”.

El comisionado criticó la designación de Cocca y Ares de Parga. “La toma de decisiones ha sido viciada desde el inicio, ha existido falta de rigor, una tormenta perfecta por las malas costumbres que hemos venido arrastrando “. El cambio se da ahora, “lo natural sería esperar a que terminara la Copa Oro, así que agradezco a Jimmy de corazón el tomar este reto. Los jugadores te quieren”.

Finalmente, envió un mensaje a los dueños de los clubes para terminar con el divisionismo. “A los dueños les quiero decir que se de su entusiasmo e inversión pero eso ya no es suficiente. El futbol es más que un negocio y todos le hemos fallado a la afición”.

La goleada de 4-1 que Panamá le propinó a la Selección Mexicana en la final del Torneo Maurice Revello, constribuyó a que la situación se inclinara hacia el lado negativo de los resultados obtenidos, por las selecciones nacionales varoniles inferiores en los últimos años.

Juan Carlos Rodríguez, atribuye su decisión a la falta de planeación, logística y liderazgo en varios niveles, que ha encontrado a menos de un mes de asumir su puesto dentro del balompié mexicano.

La ‘Bomba’ asegura que la forma en la que se perdió el encuentro ante Estados Unidos fue un detonante importante para la no continuidad del director técnico argentino, al asegurar que nadie se vio representado en la manera de jugar del Tricolor ante el rival norteamericano.

