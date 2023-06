Disney y Pixar sorprendieron a los espectadores tras el lanzamiento del primer tráiler de Elio, su nueva película.

Este martes a través de las cuentas de Disney se reveló el primer avance de Elio, la nueva cinta de Pixar que tratará sobre un pequeño superhéroe.

En el tráiler de 2:09 min vemos como un pequeño llamado Elio con una imaginación activa, por error se convertirá en el representante de la Tierra ante un enorme consejo integrado por seres de otros planetas y hasta galaxias.

La misión de tener ese “cargo bajo sus hombros” es que, el nuevo protagonista de Pixar se tendrá que enfrentar a un montón de pruebas para poner en alto nuestro planeta en un competencia intergaláctica en el Comminiverse.

De igual forma, durante la competencia deberá entablar nuevos vínculos con egocéntricas formas de vida alienígena , pues su fin es sobrevivir ante las adversidades que se le presenten pero sobre todo, buscar realmente cual es su lugar en el mundo.

Para dar vida a lo anterior,se contará con la participación de:America Ferra -mamá de Elio-, Jameela Jamil- embajadora Questa- , Brad Garrett- embajador Grigon y Yonas Kibreab como el protagonista.

Y, la cinta que será dirigida por Adrián Molina, guionista y co-director de Coco bajo la producción de Mary Alice Drumm, la cual conmovió a los internautas tras los pequeños avances llegará el 1 de marzo de 2024 en México y Latinoamérica en febrero.

En tanto, que si aún no has visto el tráiler, a continuación de lo dejamos:

