Autoridades capitalinas y académicas presentaron en el Colegio de Bachilleres número 3 la Guía *765 y la campaña “No estás sola”, a fin de que estudiantes puedan reconocer situaciones de violencia y la forma en que pueden denunciar.

“Tenemos un compromiso y una responsabilidad social con ustedes como estudiantes, pero sobre todo como seres humanos (…) contribuir a generar desde nuestros espacios profesionales y de acuerdo con nuestras funciones y nuestras atribuciones condiciones de bienestar para sus vidas”, afirmó la secretaria general del Colegio de Bachilleres, María Jesús Pérez García.

Te podría interesar: Sheinbaum deja al frente de CDMX a Martí Batres

En su turno, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, expuso que encuestas en México refieren que “cuando menos el 35% de las mujeres ha sido, en algún momento de su vida o es actualmente, sujeto u objeto de acoso y de abuso”, en este sentido, refirió que la naturalización de estas conductas, que pueden ser verbales, psicológicas o violentas, puede impedir su visibilización.

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez, señaló que dicho protocolo de atención exige la coordinación interinstitucional para orientar a la víctima o testigo denunciante a cada área que pueda dar el acompañamiento requerido.

“Si alguien me preguntara si en la actualidad la violencia hacia la mujer ha disminuido (…) mi respuesta sería un contundente no” expresó la alumna de sexto semestre, Alba Mine, quien hizo énfasis en que “aún falta mucho por aprender y enseñar a chicos y grandes que la forma de vestir no es una provocación; las faldas no son muy cortas; los jalones no son algo de una vez; los gritos y silbidos en la calle hacia las mujeres no son un cumplido; si alguien te toca sin tu consentimiento no es un juego, es acoso”.

Te podría interesar: Conoce los centros donde puedes ir a donar sangre en la CDMX

“Efectivamente sigue habiendo violencia, por eso la protesta de ustedes es parte de esa lucha, es parte de ir avanzando, es parte de ver si hasta ahora ha sido suficiente, qué más tenemos que hacer como gobierno, como estado, para ir disminuyendo y en algún momento decir cero violencia contra las mujeres”, reconoció la titular de la Fiscalía capitalina, Ernestina Godoy, tras presentar un breve informe sobre el combate a delitos de alto impacto, incluido el feminicidio.

En el plantel educativo fueron distribuidas guías impresas para que estudiantes puedan identificar distintas situaciones de violencia, así como la forma de realizar su denuncia y el tipo de atención y seguimiento que se les otorgaría; tras lo cual, autoridades y alumnas realizaron en las instalaciones la pega de calcomanías con los números de denuncia.

EAM