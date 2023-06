Más de medio siglo después de la separación del cuarteto más famoso de Liverpool, este año verá la luz una canción inédita de Los Beatles, grabada gracias a la inteligencia artificial, que ayudó a recrear la voz de John Lennon, anunció Paul McCartney.

En momentos en que la inteligencia artificial (IA) provoca temores y ansiedad en la industria musical, el músico, que pronto cumplirá 81 años, explicó en una entrevista que la voz de Lennon se extrajo de una vieja cinta de casete.

“Hemos hecho la que será la última grabación de los Beatles, era una maqueta de John, a partir de la cual hemos trabajado”, dijo Paul McCartney.

“Acabamos de terminarla y saldrá este año”, agregó.

“Hemos logrado captar la voz de John y purificarla gracias a la IA para mezclar la grabación”, destaca.

En abril de 1970, seis meses después de que saliera a la venta el álbum Abbey Road y un mes antes de la publicación de Let it Be, los Beatles anunciaron su separación.

Durante los diez años de vida en común de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr se publicaron 14 álbumes superventas, se vendieron casi mil millones de discos y se rodaron varias películas.

A pesar de la muerte de Lennon en 1980 y de Harrison en 2001, la “Beatlemanía” aún es fuerte en todo el mundo y las posibilidades que ofrece la IA ya han dado lugar a varios intentos de los fans de reunirlos, o de versionar las Últimas obras de Paul McCartney con su voz de cuando era joven.

Fue al ser preguntado sobre esas iniciativas que McCartney reveló la preparación de esta nueva canción, cuyo nombre no se precisó.

Según la entrevista, probablemente se trate de una composición de Lennon de 1978, llamada Now and Then, que ya se barajó incluir en una recopilación en 1995.

El tema figuraba en un casete titulado Para Paul, grabado por Lennon poco antes de ser asesinado en Nueva York en 1980.

La irrupción de la IA en la industria musical plantea importantes desafíos financieros y éticos. El procedimiento se utiliza para recrear obras de músicos de renombre. Con esa tecnología se han creado obras falsas de artistas como Eminem, Drake, The Weeknd u Oasis.

Recientemente, el cantante británico Sting predijo que los artistas acabarán metidos en una “batalla” para “defender nuestro capital humano contra la IA”.

“No creo que podamos permitir que las máquinas tomen el control. Tenemos que ser cautelosos”, declaró el excantante de Police, de 71 años. “Quizá para la música electrónica funcione. Pero para las canciones, que expresan emociones, no creo que yo me emocionara”, agregó.

Por su parte, Paul McCartney pensó en el fenómeno “muy interesante”. “Es algo que todos estamos asimilando en estos momentos, intentar entender lo que quiere decir”, apuntó.

El músico, aún está muy activo en su carrera en solitario. El año pasado, poco después de haber cumplido 80 años, se convirtió en la cabeza de cartel de más edad del mítico festival inglés de Glastonbury.

A finales de junio, se inaugurará en la National Portrait Gallery de Londres una exposición de 250 fotos inéditas de los Beatles que “Sir Paul” tomó cuando el grupo daba sus primeros pasos, en 1963 y 1964.

