Buenas noticias para los fans de The Beatles. Más de 50 años después de la separación de la banda, Paul McCartney confirmó el lanzamiento de una última canción del cuarteto de Liverpool.

En entrevista para la BBC, el músico inglés adelantó que este mismo año será publicada la última canción de The Beatles, con voz de John Lennon.

En la conversación, Paul McCartney explicó que se trata de un demo en el que la voz de su compañero fue separada de la instrumentación con ayuda de inteligencia artifical (AI).

“Hicimos lo que será la última canción de The Beatles. Era un demo de John (Lennon) en el que trabajamos y será publicada este año”, reveló el músico.

De acuerdo con los primeros detalles, se trata de una canción extraída de un viejo casete mientras trabajaban con Peter Jackson en el documental ‘Get Back‘.

“Fue capaz de extraer la voz de John (Lennon) de un viejo casete con su voz y un piano. Logró separarlos con inteligencia artificial”, detalló McCartney.

Hasta el momento, el músico no ha revelado el nombre o fecha exacta en la que la última canción de The Beatles será publicada.

Paul McCartney announcing that there will be a new Beatles song released in 2023: pic.twitter.com/l9VHelaDr6

— The Beatles Earth (@BeatlesEarth) June 13, 2023