La dirigencia Seccional del magisterio oaxaqueño lamentó que a 17 años los autores materiales e intelectuales de la represión siguen libres, que no ha habido castigo a los culpables, “habemos de recordar que la sangre derramada por los compañeros caídos, por los más de 20 asesinados por el tirano de Ulises Ruiz Ortiz siguen impunes, aún no hay justicia por aquellos presos políticos y de conciencia por el movimiento magisterial popular del 2006”, dijo la líder Yenny Aracely Pérez Martínez durante el mitin en el zócalo capitalino.

Tras marchar del crucero de Viguera al centro de la ciudad, la dirigente magisterial exigió justicia por aquellos perseguidos políticos, por aquella sangre derramada, el 14 de junio de 2006, por aquellas familias que quedaron desamparadas, “Por todos ellos, compañeras y compañeros, el magisterio democrático al lado del pueblo oaxaqueño no debemos bajar la guardia, hoy más que nunca debemos seguir exigiendo justicia a los gobiernos federal y estatal quienes autodenominan como la Cuarta Transformación”.

“Tenemos que ver la realidad, tenemos que exigir castigo para Ulises Ruiz Ortiz, para Jorge Franco Vargas, para Felipe Calderón quienes fueron los autores intelectuales, sin olvidar una larga lista de quienes estuvieron involucrados en la represión hacia el pueblo de Oaxaca”, dijo Pérez Martínez.

“Por ello, compañeras y compañeros, por todos los que fuimos víctimas del estado y que aún no tenemos justicia, debemos seguir alzando la voz, hoy veo caras conocidas, de aquellas compañeros y compañeras que nos encontramos en las movilizaciones, en las megamarchas, en las barricadas y que lejos de escondernos, estamos aquí alzando la voz, porque solamente así con la lucha unificada podemos derrocar al estado, porque nuestra lucha es justa, nuestras demandas son justas”.

“Y hoy, por aquellos caídos, por los presos políticos, por los perseguidos políticos, estamos nuevamente saliendo a las calles, a 17 años de esa represión, no olvidamos también la represión del 25 de noviembre donde cientos de compañeros fuimos encarcelados injustamente hacia los ceresos de Miahuatlán, Tlacolula y posteriormente a Tepic, Nayarit” manifestó durante el mitin la lideresa.

La dirigente magisterial alzó la voz, por el pueblo oaxaqueño quienes los ha acompañado en esta lucha histórica a lo largo de 43 años, y dijo que al gobierno federal y estatal le debe quedar claro que la Sección 22 al lado de las organizaciones sociales y el pueblo de Oaxaca seguirán alzando la voz para exigir castigo a los culpables, justicia por los caídos, por los presos políticos.

De igual manera, recordó, que no olvidan la represión del 2013 en la Ciudad de México, la represión contra el pueblo de la Mixteca oaxaqueña en Asunción Nochixtlán en 2016 y tantas veces que a lo largo de 43 años donde el estado ha reprimido al movimiento democrático y al pueblo de Oaxaca.

“Compañeras y compañeros, unámonos y exijamos que Ulises Ruiz Ortiz esté en la cárcel por asesino al pueblo de Oaxaca y que hoy no puede estar diciendo que tiene respeto hacia la Sección 22, no compañeros, es un asesino y lo tenemos claro y no descansaremos hasta que haya justicia y lo veamos tras las rejas, por todo los que se nos adelantaron y que le arrebataron la vida, por todos los presos, por todas esas noche de sufrimiento para las familias, hoy alzamos la voz y estamos unidos magisterio y pueblo oaxaqueño, detalló la dirigente.

En entrevista, tras el mitin y ante el reproche del gobernador Salomón Jara de que el magisterio oaxaqueño denosta al presidente Andrés Manuel López Obrador, la líder de la Sección 22, Yenny Aracely Pérez Martinez, aseguró que gobierne quien gobierne los derechos se defienden y manifestó que la dirigencia que encabeza le toca defender los derechos laborales de los más de 80 mil maestros y 20 mil jubilados y pensionados.

Señaló que están en la lucha justa por las demandas legítimas que entregaron al gobierno de Salomón Jara Cruz el primero de mayo.

Expresó que han tenido mesas de trabajo a nivel estatal y federal respeto a demandas de carácter administrativas, de justicia y seguridad social, sin embargo, las mesas han sido dilatorias y que de cierta manera han tenido resultados, pero éstos tendrán que bajar sus espacios de análisis y discusión como lo son la asamblea plenaria, la asamblea estatal y la consulta a sus bases como máximo órgano de toma de decisión.

Manifestó que el sábado 17 de junio, hay Asamblea Estatal, sin embargo, dijo que “es importante mencionar que la consulta a las bases es crucial para tomar el rumbo de nuestra próxima movilización, la consulta las bases nos da la pauta para definir las próximas jornadas de lucha que puede ser rumbo a un paro indefinido, dependerá eso de los resultados y la valoración”.

Con respecto a la Ley de Educación, Pérez Martínez, dijo, que durante el paro de 72 horas se tuvo 3 mesas a nivel estatal y precisamente todos los resultados que se hayan obtenido en su momento tienen que bajar a sus bases y serán quienes realmente valoren si hay avances o no.

Dijo que a nivel estatal está pendiente la abrogación del decreto de 2015 y la construcción de una nueva Ley de Educación que incluya el reconocimiento al PTEO.

Indicó que mañana y pasado tendrán una mesa con el IEEPO donde estarán analizando el tema de incidencias del 2014 hasta la fecha.

Reveló que la valoración del avance de la negociación la tendrá que hacer la propia base “ellas serán quienes primeramente tengan los resultados en sus manos y puedan hacer la valoración correspondiente”.

Declaró que se mantienen en alerta máxima previo a La Guelaguetza, incluso que en la asamblea estatal es la misma dinámica y que a partir de ello se tendrá que ir trazando la nueva jornada de lucha y el boicot a la Guelaguetza dependerá de la consulta a las bases.

Con respecto a La Guelaguetza Popular y Magisterial están en proceso de revisión y la organización está considerando la forma en que podrá llevarse a cabo.

Por otra parte, en el caso del exdirigente Eloy López, tras lo dicho por el gobernador Jara Cruz, la líder señaló en la última reunión con el gobernador se pidieron pruebas precisamente para que puedan ser justificadas las acusaciones hacia los ex líderes, “no tenemos por parte del gobierno pruebas como tal pero dentro de los resolutivos del X Precongreso, ya tenemos resolutivos acerca de una auditoría no solo al ex dirigente sino también al Instituto de Educación Pública, pero eso es a raíz de la gestión que tuvieron en este caso los dirigentes no a raíz de las de las declaraciones del gobierno del estado”, finalizó

CSAS