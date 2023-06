César Farías, extécnico de Xolos de Tijuana, ofreció disculpas luego de golpear a dos jugadores en pleno juego.

A través de redes sociales se difundieron imágenes del técnico golpeando a dos futbolistas rivales en el juego de la Liga Pro de Ecuador entre el Aucas (equipo que dirige Farías) y Delfín.

El video se viralizó por las redes sociales y las acciones de César Farías fueron reprobadas por el mundo del futbol ya que el extécnico de Xolos, también dirigió a la Selección de Venezuela.

Te podría interesar: VIDEO: Hinchas del Madrid caen tras derrumbe de tribuna

Ante los dichos, Farías ofreció una entrevista para Sport Center en la cual pidió disculpas por lo hecho:

“Quiero ofrecer disculpas a la familia ecuatoriana, porque no es la imagen que yo quiero que conserven de mí. Más allá de que estos es futbol, es pasional, de que el futbol es con vehemencia, no es normalmente lo que uno aspira a transmitir y que ninguna reacción violenta tiene que tener justificación”.

Farías dijo que el empujón del jugador del Delfín los “sorprendió” ya que no esperaba ser arrollado y su reacción fue más allá de lo debido:

“Tiene una causa, lógica, de que fui atropellado con o sin intención y me estremecieron. No estaba preparado para un choque. Viene un jugador a velocidad, pero uno de alto nivel puede desacelerar o desviar y no me preparé para el impacto. Me tomó por sorpresa”.

César Farías salió expulsado antes de los 20 minutos del primer tiempo por golpear en el rostro a dos jugadores de Delfín.

"No pegue ningún puño. Lo saco con el brazo. No justifico lo que sucedió". En exclusiva con #SportsCenter, Cesar Farías explica como fue el episodio de agresión con los dos jugadores de Delfín. pic.twitter.com/np3Y6kpmSm — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2023

LEO