El experimentado piloto mexicano, Guillermo Rojas Jr, que actualmente compite el Campeonato Mundial de Resistencia con el equipo Alpine, asegura que a pesar de que México vive una actualidad sobresaliente en el automovilismo con referentes en las principales categorías, aún no ve cuáles serán las próximas generaciones que sostengan el mismo nivel de exigencia.

Ya en la parte final de su preparación para encarar las 24 Horas de LeMans, el próximo 10 y 11 de junio, Rojas señala a 24 Horas que el desarrollo de nuevos talentos es una tarea que debe mejorar la disciplina en México. “Aún no sabemos quién viene detrás de nosotros y sería bueno ir preparando a la próxima camada de pilotos”.

Aunque hoy con 41 años el retiro parece lo más natural en su carrera deportiva, el mexicano afirma que ha pensado pocas veces en ello, aunque tiene en mente que cuando dicha faceta culmine, pueda seguir apoyo en el desarrollo de talentos con la escudería mexicana que lo ha aportado y también como analista en la materia.

“A veces me cuestiono cuándo será ese momento. Algunas veces he pensado que será el día que deje de ser competitivo o el día que ya no tenga la motivación que aún tengo”, aclara el piloto.

Con más de 30 años dedicado al automovilismo deportivo, Memo Rojas destaca que una de las partes que también le corresponde hoy al deporte que vive sus mejores momentos es México es la de educar a todos esos aficionados que se han acercado en los últimos años a esta vertiente deportiva.

“La presión que tenemos en una carrera es tanta, que yo me sigo poniendo igual de nervioso que cuando corrí mi primera carrera en go-kart”, dijo.

Sobre lo que ha sido su participación en el actual Campeonato Mundial de Resistencia, con la escudería Alpine en la modalidad LMP2, el mexicano se muestra insatisfecho por el desempeño actual en el regreso del equipo francés a la categoría.

“El inicio de la temporada no ha sido tan optimista como hubiera deseado. Alpine había liderado históricamente en la categoría LMP2 del campeonato de resistencia. Estuvieron ausentes dos años y en su regreso ha batallado el equipo para pelear el podio”, apuntó el piloto miembro de la Escudería Telmex.

Atribuye los resultados actuales a un problema de desarrollo con los autos, por la ausencia que tuvieron de dos años, al admitir que se encuentran rezagados en las confecciones del coche. “Este año es uno de transición en Alpine, ya que se están preparando para el programa del Hypercar, que ha sido algo que ha afectado del desarrollo del LMP2″.

Con miras a disputar los 100 años de la reina de las carreras, que son las 24 Le Mans, Guillermo destaca el significado especial que tiene el evento francés, como la joya faltante en su carrera, más allá de que su principal memoria sea el último campeonato que consiguió en el circuito europeo en 2019.

“A pesar de todos los campeonatos que he logrado siempre he dicho que me queda una deuda pendiente en Le Mans. Es la única de las carreras grandes que me falta por ganar”, señala Rojas.

“Si algo he aprendido es que no te puedes dar por vencido y hay que seguir trabajando muy duro”

