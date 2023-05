May the fourth be with you es una frase que se popularizó entre los fans de Star Wars como un juego de palabras del famoso saludo Jedi “May the Force be with you”, que en inglés suena muy similar a “May the fourth be with you”.

Como resultado, el 4 de mayo se ha convertido en el Día de Star Wars o Día de la Fuerza, una celebración anual para los fanáticos de la saga galáctica creada por George Lucas en 1977.

La elección del 4 de mayo como fecha de celebración se remonta a 1979, cuando el diario británico London Evening News publicó un anuncio en el que felicitaba a Margaret Thatcher por su reciente elección como primera ministra del Reino Unido. Este decía: “May the fourth be with you, Maggie. Congratulations”, un juego de palabras que combinaba la fecha del 4 de mayo y la famosa frase de Star Wars.

Desde entonces, la celebración del Día de Star Wars ha crecido en popularidad y ha sido adoptada oficialmente por la franquicia. Los fanáticos alrededor del mundo se reúnen para ver las películas, disfrazarse de sus personajes favoritos y compartir su amor por la saga en redes sociales, festivales y donde sea posible o necesario.

UNA SAGA LLENA DE CURIOSIDADES

La celebración del Día de Star Wars no es la única peculiaridad que rodea a esta franquicia de culto. Por ejemplo, ¿sabías que el personaje de Yoda estuvo a punto de tener un aspecto muy diferente al que conocemos hoy en día?

Originalmente, los creadores de la película consideraron hacer a Yoda como un hombre pequeño y peludo, pero finalmente se decantaron por el diseño de un anciano verde y arrugado con grandes orejas y una postura encorvada.

Otra curiosidad interesante es que la voz del famoso villano Darth Vader fue proporcionada por el actor James Earl Jones, pero su cuerpo fue interpretado por David Prowse, un actor de físico imponente que también había trabajado como fisicoculturista. Sin embargo, durante la filmación de las escenas de Vader, Prowse nunca hablaba las líneas del personaje, que eran grabadas más tarde en el estudio por Jones.

Uno de los puntos más fuertes de la película es el sonido, pero ¿sabes quién está detrás de la creación de estos efectos? La respuesta es Skywalker Sound, una empresa fundada en 1975 por George Lucas, se ha convertido en una de las empresas más importantes en la industria del sonido en el cine.

Skywalker Sound ha creado, mezclado y editado la banda sonora de muchísimas más películas, por ejemplo, uno de los éxitos más taquilleros, The Super Mario Bros. Movie, además de May The 4th, la cual lleva la magia auditiva de esta empresa es Guardians of the Galaxy Vol. 3”, de Marvel.

En resumen, el #StarWarsDays es una fecha especial para los fans de la saga galáctica, y una oportunidad para compartir su amor por la ciencia ficción, la aventura y la magia del universo creado por George Lucas.

Y, aunque la franquicia ha tenido altibajos en su historia, siempre será recordada por sus personajes icónicos, sus frases memorables y su capacidad para inspirar la imaginación y la creatividad de generaciones enteras.

LO QUE DEBES SABER

