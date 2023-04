A casi una semana de que el standupero Ricardo O’Farrill hiciera una denuncia pública en contra de sus colegas Daniel Sosa y Mau Nieto por amenazas.

A través de un live en Instagram el pasado domingo, Ricardo O’Farrill, exhibió los abusos de sus “amigos” y también comediantes, Daniel Sosa, Sofía Niño de Rivera y Mau Nieto, luego de que fuera presuntamente humillado en la boda de este último.

Mau Nieto, uno de los involucrados usó sus redes sociales para dar su versión de los hechos en los que acusa a O’Farrill de llegar “drogado” a su boda y además agredir a su wedding planer y a su ahora esposa Carla Fernández.

“Richie fue invitado a la boda como todos los demás. Con todo el corazón, y ganas de vivir un gran momento. Llegó en un estado deplorable, no soy un experto ni voy a afirmar en qué venía drogado, pero llegó muy agresivo”, menciona en su post.

Adicional a esto confirmó la versión que aventó un cigarro de marihuana a Daniel Sosa.

“Le aventó un porro prendido en la cara a Daniel Sosa, empezó a ofender a gente, lo sacaron y al día siguiente llegó súper agresivo con personas armadas que contrató esa mañana”, se lee en la publicación.

De igual forma defendió a su esposa y mencionó que no le importa lo que haya dicho en su live sino la forma en que lo contó. Además de que Nieto lo acusa de revelar información que discutieron en privado.

“A mi esposa no se le insulta y no se le amenaza. Y a mí no me importa lo que dijo, sino cómo lo dijo. No es un santo. Fue un amigo con el que en privado discutí y lo publicó. Yo no voy a hacer públicos sus mensajes, pero está muy enfermo y le ofrecí mi ayuda. No quizo”, agregó.

Para finalizar Mau Nieto escribió que estará pendiente en cuanto el standupero vuelva a casa ya que de acuerdo a él está internado en un hospital.

“Le ofrezco y le ofreceré mi mano siempre. Y aquí estaré. Solo espero que mejore”, cerró.

