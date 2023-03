El machismo predomina en el mundo gamer lo que le ofrece pocas o nulas oportunidades a las mujeres para volverse jugadoras casuales o adentrarse al mundo competitivo aseguran expertas en este sector del entretenimiento.

El género femenino es parte importante de la comunidad gamer, de acuerdo con Facebook Gaming, el 65% de las mujeres de todo el mundo juegan videojuegos, sin importar el sexismo al que se enfrentan dentro y fuera de este ambiente.

La violencia por parte de los hombres hacia las mujeres dentro de los videojuegos se ve reflejado en la mayoría de las partidas multijugador y ha traspasado la barrera del chat de texto, incrementando el acoso y el sexismo mediante mensajes de voz en grupos creados por los jugadores.

“Si abro el micrófono en un equipo donde solo son hombres, corro el riesgo de que me insulten, me digan cosas horribles y me saboteen en la partida solo por ser mujer”, comentó para 24 HORAS Naya, jugadora casual de 23 años.

Además, considera que este comportamiento viene desde las creencias personales y no es exclusivo de los videojuegos. “Supongo que se da mucho en los videojuegos porque los hombres predominan y al no tener regulación dentro del chat de voz, sin temor a nada expresan su machismo y misoginia sin repercusión alguna”, añadió.

El acoso mediante el uso de chat de voz en los videojuegos, por parte de los hombres hacia las mujeres ha hecho que muchas jugadoras abandonen sus sueños de sobresalir en el medio, causando en ellas incluso, problemas psicológicos y emocionales.

BRECHA CULTURAL

Brisa, jugadora mexicana de 22 años del Valorant, comentó que fue víctima de acoso, sexismo y violencia de género que recibió por parte de un competidor del mismo videojuego que ella domina.

“El 11 de febrero de este año, me escribió un chico, súper buena onda, estuvimos hablando unos tres días, cosas normales, él siempre muy amable. Una noche me invitó a jugar y yo le dije que sí. A lo largo de la partida noté que hacía comentarios muy extraños sobre mi cuerpo, o al menos lo que llegó a ver en una foto de mi Instagram, me sentí muy incómoda se lo hice saber”.

“Le dije que parara pero empezó a hacer comentarios más fuertes al grado de decirme: ‘me gustaría violarte y después matarte con una bolsa, te cortaría en pedacitos y después te comería’. Me pasmé, sentí un miedo horrible recorriendo todo mi cuerpo, comencé a llorar, yo estaba silenciada así que no me escuchaba. No sé cómo adivinó, pero me dijo ‘no llores pequeña, te mataré muy rápido y no te dolerá’”, agregó.

Brisa pidió ayuda a la comunidad mediante diferentes foros en redes sociales para poder denunciar este acoso y violencia que había sufrido, sin embargo, la respuesta de la mayoría de los jugadores era culparla por lo sucedido.

“Mis redes sociales se llenaron de personas diciéndome que era mi culpa, que para que pedía ayuda; me llegaron mensajes a Instagram que decían ‘estarías mejor muerta, por eso las mujeres no deberían jugar’, entre otras cosas más”.

Otro problema recurrente al que las mujeres deben enfrentarse a la hora de jugar, es la falta de oportunidades de adentrarse en el mundo competitivo de los videojuegos y poder participar en torneos.

“El hecho de ser mujer no es un obstáculo para incursionar en el mundo gamer, pero siempre es una condición para vivir situaciones y experimentar cosas que no cualquiera viviría”, comentó la jugadora e influencer Chrisfected.

La creadora de contenido agregó que está situación es algo que no cambiará pues considera que “es algo que siempre va a continuar porque culturalmente siempre hay una brecha de género y mientras no se erradique de manera social, no se va a poder sobresalir en la industria de los videojuegos”, finalizó.

SACAN LA CASTA

