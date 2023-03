En redes se dio a conocer el primer póster de la película “Paint” que será interpretada por Owen Wilson.

Este lunes a través de IFC Films se dio a conocer el primer póster de la película “Paint” que será interpretada por el actor Owen Wilson , con el fin de vislumbrar la vida del famoso pintor Bob Ross.

En dicha imagen que bien a acompañada de la frase “Go to a special place”- ir a un lugar especial en español- Wilson, sale caracterizado con un afro, barba, camisa y pantalones de mezclilla, sosteniendo una paleta de pinturas , mientras de fondo sale un paisaje – montañas y árboles- , y en medio su rostro, en el cual se le dibuja un gran sonrisa.

Esto así para dar realismo a la vida del hombre que “cautivó” a las audiencias por su voz suave que utilizaba durante su programa televisivo enfocado en enseñar a realizar pinturas con técnicas “sencillas”.

Pues la línea narrativa de Paint versará sobre “la historia del personaje de Wilson, Carl Nargle, el pintor de televisión pública número 1 en todo Vermont, que es capaz de atraer a audiencias de todo tipo gracias a su carisma y serenidad, sus características permanentes y su pasión por las artes, por lo que tiene a todos sus fans atentos a cada uno de sus movimientos”.

En tanto que, si quieres revivir una etapa de tu vida, a continuación te dejamos el póster de la cinta que fue dirigida por Brit McAdams y que se estrenará el 7 de abril.

Gracias a la participación de Michaela Watkins ( Werewolves Within ), Wendi McLendon-Covey ( The Goldbergs ), Lusia Strus ( Search Party ), Ciara Renee ( DC’s Legends of Tomorrow ), Lucy Freyer y Stephen Root ( Office Space ).

A picture worth a thousand words 🖼️ Owen Wilson stars in #Paint — only in theaters April 7th! Check out the poster and look for the new trailer coming TOMORROW!https://t.co/rAFD15QRZ9 pic.twitter.com/Vu7uKlG7it

— IFC Films (@IFCFilms) March 6, 2023