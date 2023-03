La boy band irlandesa de pop, Westlife sorprendió a su fans tras dar a conocer que volverá a México, como parte de su participación en el Festival Machaca 2023.

Este martes a través de redes, Westlife, la agrupación conformada por Shane Filan, Mark Feehily, Nicky Byrne y Kian Egan dieron a conocer que dará un concierto en tierras regias, como parte de su participación en el Festival Machaca 2023.

La cita se llevará a cabo el próximo 24 de junio en el Parque Fundidora, donde más de 30 artistas como Korn, la segunda banda confirmada hasta el momento harán vibrar a los asistentes.

Ya que, Westlife promete un concierto “increíble” pues se podrán escuchar temas como “Swear It Again”, “Flying Without Wings”, “World Of Our Own”, “My Love”, “If I Let You Go”, “Uptown Girl”, “Hello My Love”, así como las nuevas canciones de su reciente álbum titulado “Wild dream”.

Con en el cual emprendieron su gira mundial, la cual ha sido un éxito ya que, han conseguido sold out en Inglaterra, Italia, Irlanda, Suiza y demás países europeos.

Siendo así que, si está dentro de tus posibilidades y no te quieres perder este show de la banda que se formó en 1998 y se posicionó como una de las agrupaciones de hombres más influyentes de la música pop, te invitamos a ir preparando los billetes.

Te podría interesar: Bersuit Vergarabat prepara todo para presentarse en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

Ya que la venta de boletos comienza este 15 de marzo a través de la pagina oficial del Machaca.mx

Mexico! We’re SO excited to announce we will playing Machaca festival on June 24th! Tickets on sale March 15th 🇲🇽 We really can’t wait! pic.twitter.com/HleAr2wKKa — Westlife (@westlifemusic) March 7, 2023

CSAS