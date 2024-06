El cantante Juan Son ha puesto a las redes de cabeza y es que el pasado domingo decidió hablar por primera vez sobre su salida de Porter, agrupación de la que formó parte en la segunda mitad del 2000.

Pero adicional a aclarar que él se salió y no lo “corrieron” como ha circulado en redes decidió hablar sobre la autoría de los temas de la banda originaria de Jalisco.

A lo largo nueve minutos, Juan Son cuenta su versión en la que menciona que los temas están registrados a su nombre. Esto luego de que leyera una declaración en la que Diego Rangel, conocido como Bacter, en la que afirma que a él solo se le entregaban las canciones para interpretarlas.

¿Qué dijo Juan Son?

En un TikTok de nueve minutos, Juan Son habló y arremetió en contra de Porter pues los considera una banda “tan poco interesante” y aseguró que contará más de la banda en otros clips.

“¿Quién escribió las canciones de Porter? Si no quieres ver todo el video…yo. Es una larga historia, voy a subir varias, ésta es la parte 1 pero creo que ya es momento de hablar porque cuando la gente está mintiendo la verdad es el arma que se usa para destruir esa mentira”, mencionó en la parte inicial.

En una de las partes del amplio video, Son habla de una entrevista en la que se le descalifica como autor y si querían alguna reunión pueden irla olvidando pues considera al proyecto “muerto” para él.

“Hay una entrevista de Porter, la voy a subir a Twitter para que la vean ahí, pero dice: ‘Sí, Juan nunca llegó con una canción, nosotros le entregamos las canciones, nosotros le entregábamos canciones a él’, es falso. Ya me ha pasado varias veces que… para mí Porter está muerto, es como… no existe.

“Es un proyecto tan poco interesante, tan falto de creatividad que no me llama la atención, yo cuando siento celos de algo artístico es cuando me gusta y es lo que me pasaba con Porter, era extremadamente plano porque piensan así”, externó.

Juan Son se ha caracterizado por ser reservado en cuanto a su persona y declaró que no le gusta el foco público pero cuando se trata de defender su obra saldrá a aclarar por lo que explicó cómo es que registró los temas en las instancias correspondientes, además del nombre el cual se los cedió tiempo después.

Esto porque no les tenía confianza a sus compañeros de banda, de acuerdo al exvocalista.

“A mí no me gusta que me reconozcan en la calle y la credibilidad y parte de lo que estoy haciendo es por eso, cuando se empiezan a meter con mis creaciones sí tengo que salir a decir, si no alimentas ésta mentira. Las canciones de Porter las escribí todas, algunas letra y música, como les tenía tanta desconfianza, me fui y registré el nombre de Porter y después se metieron a pelearlo y como no me llama la atención Porter pensé ‘si realmente no tienen la creatividad de empezar algo nuevo déjales el nombre’, pero también lo hice con todas las canciones al 100 por ciento con mi nombre”, menciona.

Finalmente, Juan Son menciona que lo artístico se debe valorar y dejar de inventar chismes con sus “creaciones”.

“Se debe valorar más el trabajo artístico, no debes inventar chismes es bastante bajo, son todas mis creaciones, me decían: ‘es una copia barata’, es una reflexión a no tener miedo a ser diferente, ojalá sirva de algo”, agregó.

¿Cómo reaccionaron los fans de Porter?

Tras el clip de Juan los comentarios no se hicieron esperar y muchos apoyaron al exvocalista. Mostraron su apoyo y coincidieron en que Porter ya no es el mismo desde su salida.

De igual manera Juan mencionó que si son una banda evolucionada toquen sin sus “creaciones”.

“Es respetable la opinión de Juan Son. sin embargo, Porter evolucionó muy bien después de Juan Son” a lo que el cantante respondió: “entonces que no toquen lo que yo escribí”.

LDAV