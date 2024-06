La mañana de este miércoles 5 de junio trascendió en redes sociales que el actor mexicano Armando Silvestre Carracosa, falleció a los 98 años en San Diego, California, Estados Unidos.

Lorena Silvestre, sobrina del artista, fue quien confirmó el deceso del artista a través de un mensaje en la red social Facebook.

Armando Silvestre fue un destacado actor de la época de oro del cine mexicano, se inició en el cine en 1945 con pequeñas participaciones, pero su buen físico y gran carisma lo llevaron poco después a tener sus propios papeles protagónicos.

Durante una entrevista en el programa “La Historia detrás del Mito”, el actor relató una anécdota que marcó su vida y su carrera actoral en México, llevándolo a tener que abandonar el país.

Armando se enamoró de la actriz Linda Christian, quien previamente tuvo una relación amorosa con el expresidente Miguel Alemán Valdéz, esta situación, según relató el mismo actor, fue algo que el mandatario no soportó.

“Tuve que salir de México porque llegaron unos guaruras a mi casa y me dijeron: ‘mire, olvídese de esta persona’. Dije: ‘Sí, señor, cómo no’. ¡Qué me iba a poner a discutir con seis guaruras ahí! Y me fui”. contó durante la entrevista.

El fallecido actor también tuvo una gran carrera en Estados Unidos, compartiendo pantalla con estrellas como Clint Eastwood, Anthony Quinn, Rossana Podestá y Emilio ‘El indio’ Fernández, con cintas como The Children of Sánchez y The Scalphunters, destacando su protagónico en la película “La Red”.

Distintos miembros de la meca del cine han externado sus condolencias en redes sociales, definiendo su partida como una pérdida irreparable para la industria del cine mexicano y la época de oro.

Una pena la muerte de Armando Silvestre, una de las últimas estrellas de la Época de Oro del cine mexicano que nos quedaban. Le recordaremos por filmes como ‘Llévame en tus brazos’, ‘Ahí viene Martín Corona’ e ‘Historia de un abrigo de mink’, entre muchas más. Descanse en paz pic.twitter.com/xQXlHkzK2S — Filmoteca UNAM (@FilmotecaUNAM) June 5, 2024