Con motivo de su vigésimo aniversario como luchador profesional, Místico confirmó las labores a realizar en coordinación con el Consejo Mundial de Lucha Libre, para celebrar con la afición mexicana su recorrido en los cuadriláteros de las arenas más importantes del país.

Entre los eventos más próximos para vivir sus festejos como uno de los últimos grandes referentes de la lucha libre mexicana, el Príncipe de Plata y Oro iniciará este recorrido especial el lunes 17 de junio en la Arena Puebla, para continuar un día posterior en Guadalajara y llegar así a la Arena México el 21 de junio.

“Son 20 años que me han costado mucho trabajo en los que sigo cumpliendo sueños y metas. El problema nunca es llegar sino mantenerse. Y hacerlo como la cara del Consejo Mundial no ha sido nada fácil pero yo quiero continuar con este trabajo para que en un futuro esta máscara sea la de una leyenda”, destacó el luchador mexicano.

Con festejos que se realizarán en el marco de Fantasticamanía del próximo 21 de junio en la Arena México, el peleador aseguró que aunque no imaginaba que el CMLL le fuese a reconocer su vigésimo aniversario, sí le habría encantado otro tipo de evento estelar. “Es algo que no me esperaba de todas formas y lo voy a disfrutar mucho”.

Con dos décadas de plata y oro, Místico aseguró que seguirá dando lo mejor arriba del ring, sin importar el rival que tenga enfrente, al tiempo que indicó que vive con la tranquilidad de que nadie le ha regalado nada.

“Yo soy un ídolo hecho a base de taquillas. Quizás me falten cosas por ganar pero mi trabajo habla por sí solo. Tengo algo muy importante de mi lado que es el público. La gente me sigue queriendo y yo solo espero las oportunidades que la empresa me dé”, agregó.

Además de la triple función que realizará en las tres arenas más importantes del CMLL entre los días 17, 18 y 21 de junio entre la Arena Puebla, la Arena Coliseo de Guadalajara y la Arena México, el enmascarado realizará una peregrinación a la Basílica de Guadalupe el día 20, acompañado de una misa para agradecer por su trayectoria, a la que invitó a todos sus seguidores.

Sobre la función del 21 de junio, tanto él como la organización del Consejo Mundial de Lucha Libre invitaron al público a asistir ese día con ropa blanca o dorada, para pintar la Arena México con los colores característicos de Místico.

🤼‍♂️💪El luchador Místico (@caristicomx) habla en conferencia de prensa sobre las funciones de los próximos días 17, 18 y 21 de junio, con motivo de sus 20 años de carrera ayudado por el Consejo Mundial de Lucha Libre (@CMLL_OFICIAL).https://t.co/XN1BFklBs4 📹 @pau_lino14 pic.twitter.com/EcRd2CDm73 — @diario24horas (@diario24horas) June 5, 2024