Con una gran actuación de Luka Doncic y Kyrie Irving, los Dallas Mavericks derrotaron este jueves 124-103 a los Minnesota Timberwolves, para conquistar la corona de la Conferencia Oeste y citarse con los Boston Celtics por el título de campeón de la NBA.

Los Mavs se impusieron 4-1 en las finales de conferencia al mejor de siete partidos y regresaron a la Final de la NBA, algo que no ocurría desde el 2011 cuando ganaron el título.

Doncic marcó el camino al triunfo anotando 20 puntos en el primer cuarto para que los Dallas sumaran su tercer título de la conferencia, tras ganar el Oeste en 2006 y 2011.

El esloveno, finalista al premio al Jugador Más Valioso en la presente temporada, superó por un punto el esfuerzo colectivo de los Timberwolves que se vieron abajo 35-19 luego del primer período.

“Esto es de todo el equipo, no es solamente mio. Significa mucho, vamos a las finales de la NBA y todavía no lo puedo creer”, dijo Doncic. “Mi mente estaba en marcar el camino, sabía que iba a tener una marca doble y teníamos que dedicarnos a jugar baloncesto”.

Luka Doncic wins Western Conference Finals MVP as the @dallasmavs take Game 5 to advance to the NBA Finals!

Luka Doncic: 36 PTS, 10 REB, 5 AST, 6 3PM

Kyrie Irving: 36 PTS, 5 AST, 4 3PM

The #NBAFinals presented by @YouTubeTV begin Thursday, June 6th at 8:30pm/et on ABC 🍿 pic.twitter.com/NBeClOUK3O

— NBA (@NBA) May 31, 2024