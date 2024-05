En su tierra, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) logró conseguir la “pole position” para salir primero el domingo en la carrera del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1.

Este sábado 25 de mayo, Leclerc dominó la clasificatoria al marca el mejor tiempo. Oscar Piatri (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari) y el británico Lando Norris (McLaren) ocuparán las posiciones del 2 al 4 respectivamente.

Te podría interesar: Liga MX: ¿Dónde y a qué hora ver la Gran Final del Clausura 2024 entre América y Cruz Azul?

“¡Qué bien! Pero sé por experiencia que la clasificación no es el objetivo, es la victoria”, señaló Leclerc. “En los últimos años (en Mónaco), la clasificación no lo era todo. Necesitamos reunir todo en la carrera del domingo, y en años anteriores no lo conseguimos”, añadió.

Es la primera vez esta temporada, y la 25ª en toda su carrera en la élite -tercera en Mónaco-, que Leclerc firma el mejor crono de la sesión clasificatoria. Hasta ahora, todas las ‘poles’ este año habían sido para Verstappen.

El líder del campeonato, y actual campeón de la F1, Max Verstappen (Red Bull) ocupará el sexto lugar de la parrilla de salida.

Muy lejos del neerlandés, en el lugar 16, estará el mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien firmó su peor clasificación de esta temporada.

“No hemos podido estar lo suficientemente cómodos y unas pocas décimas nos han transformado la vida en la ‘qualy’, no pudimos sacar lo máximo del coche. En ritmo de carrera vamos bien, pero no se puede hacer nada desde esta posición, está completamente perdido el fin de semana”, reconoció Pérez.

En un primer momento, “Checo” Pérez saldría del lugar 18, pero avanzó dos posiciones tras las penalizaciones de la escudería Haas Ferrari, Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen.

Te podría interesar: Leclerc lidera a Verstappen y Hamilton en la última práctica del Gran Premio de Mónaco

The starting line-up for Sunday 👀

Charles Leclerc is going for glory on the streets where he grew up 👦#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/SRiPsOOWZu

— Formula 1 (@F1) May 25, 2024