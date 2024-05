El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, lideró las terceras y últimas prácticas libres del Gran Premio de Mónaco, este sábado; consiguió la ‘pole position‘ para salir primero en la carrera del domingo.

Charles Leclerc mantuvo su lugar y el de Ferrari en la cima de la tabla de tiempos durante la tercera y última sesión de práctica del sábado para el Gran Premio de Mónaco, adelantándose a Max Verstappen y Lewis Hamilton para subrayar sus credenciales en casa.

Durante la práctica, Leclerc dominó una Q3 en la que el australiano Oscar Piastri fue segundo con su McLaren, mientras que el español Carlos Sainz (Ferrari) y el británico Lando Norris (McLaren) ocuparán la segunda línea, tras acabar tercero y cuarto respectivamente en la sesión de clasificación , mientras que el líder del campeonato, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), apenas logró ser sexto en la parrilla de salida.

Este logró llega después de dos sesiones de práctica para recuperar la velocidad en las estrechas y sinuosas calles de Montecarlo el viernes, posterior a ello la FP3 representó la última oportunidad para que los pilotos superaran los límites (y afinaran sus autos) antes de la hora crucial de clasificación de esta tarde.

Algo a destacar es que, es la primera vez esta temporada, y la 25ª en toda su carrera en la élite, que Leclerc (26 años) firma el mejor crono de la sesión clasificatoria. Hasta ahora, todas las ‘poles’ este año habían sido para Verstappen.

Por otro lado, para el piloto mexicano, Sergio Pérez, la carrera del domingo se verá complicada ya que, escribió su peor sesión de clasificación desde el inicio de la temporada y comenzará decimoctavo.

