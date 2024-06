Barack Obama hizo reaccionar a Joe Biden luego de que se quedó “congelado” en público durante un evento de recaudación de fondos.

Dicho suceso ocurrió la noche de ayer sábado 15 de junio en el Peacock Theatre ubicado en Los Ángeles, California, durante la recaudación de fondos para campaña de reelección de Joe Biden a presidencia de los Estados Unidos.

A través de las redes sociales se difundió el video en el que se aprecia al actual mandatario americano “pasmado” en público sumándose este clip a los otros que muestran una condición similar del demócrata.

Al evento en Hollywood asistieron grandes personalidades del mundo y la industria del entretenimiento destacando George Clooney, Julia Roberts y Barbara Streisand.

La ceremonia la dirigió Jimmy Kimmel y también estuvo presente el exmandatario, Barack Obama, junto a Joe Biden.

En este nuevo clip del Presidente de los Estados Unidos -que lo compartió el reportero Chris Gardner en su cuenta de X– se le puede observar de pie frente a los asistentes y en medio de Obama y Kimmel.

Joe Biden mira hacia un costado de los asientos, levanta la mano en señal de saludo y luego aplaude, aunque todo esto de manera lenta.

Posteriormente, el mandatario americano mira de frente al público con su sonrisa que lo caracteriza y parecer que se queda “pasmado” o “congelado” por algunos segundos.

Esto ocurre mientras Obama también saluda a la distancia a los asistentes que aplauden y es ahí que el expresidente toma del brazo a Biden y lo hace reaccionar para que luego ambos se marchen del recinto saliendo por la parte trasera del escenario.

That’s a wrap on record-setting Democratic fundraiser for Joe Biden’s reelection campaign (netting $28M). Former President Barack Obama and President Joe Biden offer final waves to Peacock Theater crowd as Obama then grabs Biden’s hand to lead him offstage following 40-minute… pic.twitter.com/xbE2jf3jdz

— Chris Gardner (@chrissgardner) June 16, 2024