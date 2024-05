¡Por fin se hace justicia! El remake de Paper Mario: La Puerta Milenaria confirmó la identidad de género de “Bibiana”.

Este martes, Nintendo a través de su sitio web dio a conocer cuál es la identidad de género de ‘Bibiana’ en el remake de Paper Mario: La Puerta Milenaria después de que se eliminaron las referencias de la traducción original de 2004.

De acuerdo con la empresa japonesa dedicada a la investigación, desarrollo y distribución de software y hardware de videojuegos, detalló que la villana es transgénero, en la versión occidental.

Esto luego deriva de que en el lanzamiento japonés original de The Thousand-Year Door, Vivian, quien es una de las tres villanas Shadow Sisters, es deliberadamente confundida por varios personajes, incluida su hermana Marilyn.

Sin embargo, 20 años después, Bibiana, vuelve a ser oficialmente trans, luego de la traducción para su lanzamiento mundial del título de GameCube.

Por lo que, Italia, tras responder desafiante a Marilyn en lugar de disculparse después de un caso de confusión de género,menciona:

Asimismo, la traducción al inglés del remake de Thousand-Year Door, tras reconocer explícitamente la identidad trans de Bibiana, presenta una conversación en la que le dice a Mario: “La verdad es que me tomó un tiempo darme cuenta de que era su hermana… no su hermano”.. Ahora su acoso habitual se siente más intenso”.

En tanto, dicho diálogo lo podrás apreciar en el minuto 5:30 en la revisión del remake de Paper Mario: The Thousand-Year Door para Nintendo Switch que tendrá su debut este 23 de mayo de 2024.

