En medio de la novena Fase I de la contingencia ambiental del año, el investigador de la Universidad La Salle, Adalberto Jurado, advierte que es necesaria una revisión de las políticas ambientales para evitar que se decreten emergencias y sostuvo que medidas como el Hoy No Circula, resultan ser insuficientes para contener la polución en la Acepta. Pese a su negativa, el jefe de Gobierno, Martí Batres, adelantó que anunciará nuevas medidas para combatir el aire sucio en el Valle de México.

Luego de que se implementará por 24 horas, una medida emergente por la contaminación en el aire, el jefe de Gobierno, Martí Batres, cambió de opinión y adelantó que en los próximos días presentará un nuevo plan contra este problema.

En tanto, el investigador Adalberto Jurado dijo: “La aplicación del Hoy No Circula no se hace para disminuir las emisiones contaminantes sino para que ya no se incrementen los que se tienen. Por tal motivo, durante las noches es clara la baja, pero no porque se hayan dispersado, sino porque ya no están reaccionando los formadores de ozono”.

En entrevista con este diario, señaló que actualmente hay actividades que son más perjudiciales para la calidad del aire como la pintura vehicular, ya que al ser compuestos orgánicos volátiles emiten emisiones de carbono que se impregnan en el medio ambiente.

“De repente ¿qué puede contaminar más?, una refinería o, digamos, hablando de orgánicos, pensemos en la calle de los hojalateros, Peralvillo, que lleguemos y les digamos: (deja de pintar porque estás generando compuestos orgánicos volátiles porque son formadores de ozono). Lo primero que nos van a decir es pues ve y para la refinería que está en Hidalgo”, sostuvo.

Propuso revisar las políticas para reducir las emisiones contaminantes, con operativos más estrictos en el sector industrial e insistió en que la revisión al transporte público es fundamental, pues así no se deja toda la tarea a los automovilistas particulares.

“Si bien la aplicación del hoy no circula contribuye un poco, pasa lo que siempre en estas circunstancias, vemos muchos automovilistas que se quejan de la medida y suben en redes fotos de transportes públicos y de carga que tienen la columnata de humo negro, entonces esa es una tarea de las aitoridades que también sería una gran aportación”, indicó.

A pregunta expresa de 24 HORAS, Martí Batres, manifestó que junto con la Secretaría de Medio Ambiente y otras dependencias desplegaran otra estrategía donde está tres factores: calor, la falta de vientos y los incendios como elementos a tomar en cuenta.