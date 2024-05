Es oficial, los MTV Movie & TV Awards quedan cancelados en su edición 2024, será hasta el año siguiente cuando esta predicación vuelva con un nuevo formato y renovado, esto declaro un portavoz cercano a los organizadores del evento.

No se ha dejado claro el motivo del porqué de la cancelación; sin embargo, es importante recalcar que desde 1992, los MTV han sido icono importante para la generación milenial y que ahora mismo parece estar en crisis, y que solamente se vieron interrumpidos durante la pandemia en el 2020, volviendo en 2021 y 2022 de manera normal.

Hay muchas especulaciones sobre los motivos, siendo el primero la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, haciendo que muchos famosos que participarían se retiraran. Al ser una premiación de cine y televisión, tendría que sumarse a dicha huelga en favor de los actores y actrices. Tal como sucedió el año pasado en 2023, cuando Drew Barrymore quien sería la anfitriona, decidió no participar.

MTV Movie & TV Awards Won't Be Held In 2024, Likely To Return In 2025 https://t.co/9TMEJ31MPo

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 13, 2024