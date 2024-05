A ojos de la cámara, la mujer nunca ganará.

Ni siquiera una comedia romántica dominguera puede salirse con la suya y vender una fantasía como esta.

No es culpa de los actores, Anne Hathaway y Nicholas Galitzine, o del director Michael Showalter, quienes hacen hasta lo imposible porque les compremos la idea. Más bien es la premisa, que es demasiado irreal como para que podamos tomarla en serio.

The Idea of You, de Amazon Prime, nos relata la historia de Solène (Hathaway), una mujer de 40 años, divorciada y con una hija, que conoce a Hayes (Galitzine), una estrella pop de 24 años. Ambos tienen una aventura que se convierte en… ¿amor?

La cebolla tiene muchas capas. Porque una cosa es la diferencia de edad entre ambos, otra, el tema que ella tiene una hija, y oooootra es que el joven en cuestión es una estrella de pop con el mismo nivel de fama que Harry Styles. Por el hecho de que ambos son adultos y la relación es consensuada esto no es tan perturbador, y también porque entiende a Solène y porque busca revivir su juventud a través de este romance.

Sin embargo, detrás de esta disparatada premisa —con un final demasiado acaramelado— hay un discurso inteligente acerca del sexismo en los medios y cómo la mujer siempre será vista como la culpable de todo. Cuando la relación deja de ser un secreto, y los protagonistas deciden enfrentar a los medios de comunicación, todas las críticas se van hacia ella: cómo lo manipuló, que si es una arpía, que si será la nueva Yoko Ono del grupo de August Moon (uno similar a One Direction)… la hacen pedazos. Acto siguiente, Sol le dice a una de sus mejores amigas: “Vaya, jamás creí que yo siendo feliz iba a hacer enojar a todo mundo”, a lo que ella responde. “¿Qué no sabías? La gente odia a las mujeres felices”.

Tal discurso es poderoso porque efectivamente, las mujeres son constantemente destrozadas en los medios de comunicación, o analizadas al por mayor, porque puede haber personas que se sientan amenazadas por su fama, ascenso al poder u otros factores. ¿Por qué que una mujer sonría es tan problemático para la sociedad? Por desgracia, seguimos viviendo en un país con discriminación de género bastante grande. Quizá el surgimiento de una mujer Presidenta pueda cambiar esos juicios, pero si algo nos recuerda The Idea of You es que, a ojos de mucha gente, la mujer siempre está mal, siempre pierde y nunca es perfecta.

Como bien nos dijo America Ferrera en aquel extraordinario discurso de Barbie: “Es literalmente imposible ser una mujer”.

