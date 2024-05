Desde Colima, Colima, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez aseguró que esta semana va a rebasar en las preferencias electorales a su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, y pidió a los colimenses no tener miedo a pesar de las amenazas.

“Viene el 2 de junio, ¡vamos a ganar, no tengan duda!, pero necesitamos que no tengan miedo, va a haber amenazas, aquí nadie va a tener miedo, ¡yo no tengo miedo! yo estoy con ustedes. Sí vamos a poder, ya empatamos en las encuestas y esta semana vamos a rebasar a la Sheinbaum. Los necesito el 2 de junio”, enfatizó en un encuentro con militantes y xochilovers en el Jardín Libertad de Colima.

La abanderada del PAN, PRI y PRD, lamentó que Colima sea la ciudad más violenta del mundo, ante lo cual hizo el compromiso de trabajar para sacar al “narcogobierno”.

Ante los colimenses que la escuchaban bajo una temperatura de 35 grados centígrados, aseguró que se terminará el abandono en el que se encuentra el estado, “no se vale que los hayan dejado a merced de los delincuentes, ya se va a ir este narcogobierno, este narcogobierno se va a ir a donde se tiene que ir, tienen aquí enfrente a la mujere más valiente que sí va a enfrentar a los delincuentes, se acabaron los abrazos a los delincuentes, les vamos a aplicar la ley, tengan la certeza”, comprometió.

La ingeniera Gálvez Ruiz, pidió el apoyo de los asistentes para salir a votar el próximo 2 de junio, “dejemos el miedo, el miedo nos tiene paralizados, que no los engañen, no vamos a quitar los programas sociales, por supuesto que no!, la pensión de los adultos mayores va a empezar a los 60 años porque dinero hay”, aseguró.

Dijo que “Morena se va a ir, vamos a construir un país unido, sin odio, sin división, Morena representa la Santa Muerte, nosotros representamos la vida, la verdad y la libertad, por eso vamos a ganar”.