PAGO AL 100 % COMENZARÁ EL 1° DE JULIO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conmemoración del Día del Trabajo, firmó el decreto para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, mecanismo histórico de justicia laboral que garantizará a trabajadoras y trabajadores incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) el 100 por ciento del último salario al pensionarse. La reforma a la Constitución entro en vigor este 1° de mayo y a partir del 1° de julio de este año se pagará la primera pensión digna con el complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Lopez Obrador aclaró que el Fondo no incluye cuotas de empresarios, sino que se compone de una aportación del gobierno federal. ¿Verdad que valió la pena aguantar el que nos insultaran diciendo, pegando de gritos, de que nos íbamos a robar las Afores? Valió la pena, ¿verdad? No fue en vano, es que cuando se lucha por la transformación tiene uno que estar preparado para pagar ciertas cuotas de humillación, no me quiero meter en lo místico, pero hay quien dijo que había que resistir. Estará garantizada la pensión al 100 por ciento a quienes ganan el salario promedio registrado ante el IMSS o ISSSTE. En mayo abrirá una ventanilla única del IMSS, Infonavit, ISSSTE y Afores donde se brindará orientación para que las y los trabajadores y pensionados conozcan los beneficios de la reforma constitucional. Se suscribirá un contrato de fideicomiso con el Banco de México, institución autónoma que administrará los recursos que le sean transferidos. Además, se instalará un comité técnico del Fondo de Pensiones para el Bienestar, conformado por las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, así como el IMSS, el ISSSTE y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), dependencias que deberán emitir reglas de operación y el régimen de inversión que asegure un ahorro sostenido y genere rendimientos. Durante la segunda quincena de junio, las Afores, el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) y otras fuentes de financiamiento deberán transferir recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar para que las y los trabajadores puedan acceder a su complemento a partir del 1° de julio. Esa fecha, pasará a la historia como el día en que las pensiones se revalorizaron, se re dignificaron y que además coincide con el sexto año del inicio de la transformación de la vida pública de nuestro país. El presidente Lopez Obrador agradeció a las legisladoras y legisladores que votaron a favor de una pensión digna. Asimismo sostuvo que la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar corrige los retrocesos e injusticias cometidos contra el pueblo en sexenios anteriores, como el de Ernesto Zedillo (con la reforma de 1997) y de Felipe Calderón (en 2007). Es un día histórico muy importante para recordar las luchas de los trabajadores en el mundo por mejores condiciones laborales. La democracia es el gobierno del pueblo, por eso nos da mucho gusto que hoy estemos conmemorando el Día del Trabajo.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; INSTALAN COMISIÓN PERMANENTE EN EL SENADO

La senadora Ana Lilia Rivera presidirá la Mesa Directiva de este órgano del Congreso; estará en funciones durante el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura. Quedó instalada la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que estará en funciones durante el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, órgano que estará presidido por la senadora Ana Lilia Rivera. Las y los legisladores integrantes de la Comisión Permanente acordaron integrar su Mesa Directiva en votación por cédula, la cual estará conformada por una presidencia, cuatro vicepresidencias y seis secretarías. Con 31 votos a favor, fue electa la planilla integrada por la senadora Ana Lilia Rivera, de Morena, en la Presidencia. Además, se desempeñarán como vicepresidentes de la Mesa Directiva, el senador Israel Zamora Guzmán, de Morena; las diputadas Adriana Bustamante Castellanos, de Morena, y Marcela Guerra Castillo, del PRI, así como el diputado Juan Carlos Maturino Manzanera, del PAN. Las secretarías estarán integradas por las senadoras Mónica Fernández Balboa, de Morena; Ruth Alejandra López Hernández, de Movimiento Ciudadano; y el senador José Erandi Bermúdez Méndez, del PAN. Además, de la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, de Morena, así como los diputados Luis Edgardo Palacios Díaz, del PVEM, y Ángel Benjamín Robles Montoya, PT. La senadora Ana Lilia Rivera informó a la Asamblea que la Mesa Directiva suscribió el acuerdo por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, que será puesto a consideración de las y los legisladores en la siguiente sesión de este órgano del Congreso. Posteriormente, la presidenta de la Mesa Directiva levantó la sesión y citó para la que tendrá lugar el próximo miércoles, 8 de mayo, a las 11:00 horas.

CAMRA DE DIPUTADOS; NOMBRAN A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL SEGUNDO RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXV LEGISLATURA

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 405 votos a favor, cero en contra y una abstención, el acuerdo por el que se nombran a las y los diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura. Por Morena, los titulares son las y los diputados Leonel Godoy Rangel, Adriana Bustamante Castellanos, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Karla Yuritzi Almazán Burgos, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Erika Vanessa Del Castillo Ibarra, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y Yeidckol Polevnsky Gurwitz. Del PAN, las y los diputados titulares son: Juan Carlos Maturino Manzanera, Lilia Caritina Olvera Coronel, Ignacio Loyola Vera y Martha Estela Romo Cuéllar. En tanto, las y los titulares del PRI son la diputada Marcela Guerra Castillo, Cristina Ruiz Sandoval y Sue Ellen Bernal Bolnik. Las y los demás diputados titulares son: por el PVEM, Luis Edgardo Palacios Díaz; PT, Ángel Benjamín Robles Montoya; MC, Carlos Alberto León García, y PRD, Edna Gisel Díaz Acevedo.

SENADOR RICARDO MONREAL; EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN SE IMPULSÓ UNA AGENDA PROGRESISTA

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que durante la LXIV y LXV Legislaturas, en el Congreso de la Unión se impulsó una agenda progresista para revertir la descomposición social, atender a los grupos más vulnerables y a la clase trabajadora, y para que nunca más un gobierno de México esté arrodillado al poder económico. Dijo que esta agenda se llevó a las urnas en 2018 y podemos dar cuenta positiva a nuestros electores que confiaron en nosotros. Al rendir un Informe de Actividades por el cierre del último Periodo de Sesiones de esta Legislatura, Monreal destacó que hace seis años, la mayoría del pueblo de México decidió la composición del Congreso para iniciar un proceso de transformación, un cambio de régimen y, con el presidente López Obrador, una transición política anhelada por muchas generaciones. La mayoría de la Asamblea nos sentimos orgullosos y dignos de haber participado en estas Legislaturas. Ricardo Monreal subrayó que las y los senadores impulsaron legislaciones fundamentales, como la separación del poder político y económico. Históricamente pocos lo conciben, pero haber eliminado la figura perniciosa de la condonación de impuestos a los poderosos debería hacer sentir orgulloso a quien la votó. Precisó que se elevó a delito grave la evasión y elusión fiscal, para que nunca más un gobierno esté arrodillado al poder económico, y eso lo logró el movimiento y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, dijo, se promovió la pensión para adultos mayores, las becas para estudiantes, los apoyos a las personas con discapacidad, la implementación de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Precisó que se logró instalar en la Constitución la obligación permanente de nunca suprimir dichos programas y de aumentarlos cada año económicamente. En materia laboral, hubo avances como el aumento al salario mínimo, el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras domésticas. Logramos como nunca conquistas laborales en beneficio de la clase trabajadora, la última de ellas es el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Afirmó que más de 40 ordenamientos jurídicos se modificaron para tener la más amplia legislación en materia de derechos de la mujer. El senador agregó que también se aprobaron los mecanismos de participación directa, como la revocación de mandato y la consulta popular; también instrumentos como la derogación de la mal llamada reforma educativa. Aunado a ello, destacó que se creó la Guardia Nacional, como institución de confianza, frente a la herencia maldita de un Estado fallido en materia de inseguridad. Ricardo Monreal manifestó que no se puede negar que la política social implementada, a la que se le dio un carácter constitucional y legal, fue diseñada por el Ejecutivo Federal. Todas las manifestaciones de política social se dieron en este Gobierno, quien fue el que lo diseñó, lo concibió y lo llevó a la práctica. El legislador recordó que el 70 por ciento de las reformas que se aprobaron en el Senado fueron por unanimidad, por lo que agradeció el acompañamiento y la construcción de acuerdos de los coordinadores de los Grupos Parlamentarios: del PAN, a Damián Zepeda Vidales y Julen Rementería del Puerto; Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños, por el PRI; Dante Delgado y Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano. Así como a Manuel Velasco Coello y Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM; Alejandro González Yáñez y Geovanna Bañuelos, del PT; Sasil De León Villard, del PES; Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD.

DIPUTADO IGNACIO MIER; QUEDA ABIERTA LA POSIBILIDAD DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO CONFORME A LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY DEL CONGRESO

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que queda abierta la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones, conforme a la Constitución Política y a la Ley del Congreso, para abordar el paquete de reformas que presentó el Presidente de la República. El legislador indicó que ya están publicados los anteproyectos de dictamen respecto de dichas iniciativas, y que su aprobación se puede realizar con la mayoría que integra la coalición Morena, PT y PVEM, para lo cual establecerán una fecha. El líder parlamentario rechazó que le hayan quedado mal al Presidente de la República, toda vez que son compañeros de lucha, compartimos el mismo proyecto, él en la titularidad de la presidencia de México y nosotros como representantes populares, pero es una sola plataforma, un solo proyecto. Cuestionado sobre si hicieron valer su independencia del Poder Ejecutivo, Mier Velazco dijo que no debe caber duda porque cuando la gente votó por la misma propuesta de gobierno, ya que nosotros ponemos en el centro de nuestra atención al ser humano, creemos en los valores que animan a la sociedad que hace ciudad. Esa fue la narrativa de la oposición, tanto que nosotros nos tuvimos que ajustar el cinturón y hacer economías en Cámara de Diputados por cerca de mil millones de pesos, porque convenía más destinar mayores recursos a las pensiones o a las becas. Consultado sobre a quién le cumplieron tras concluir el segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura, Mier Velazco aseguró que le cumplieron al pueblo de México, ya que se comprometieron a abatir la desigualdad, a tener un país más honesto, más justo y más libre. Hemos avanzado en ese propósito. No es sencillo porque la Cámara de las y los diputados es la representación genuina de la decisión soberana de los mexicanos y mexicanas que nos dieron la representación. Finalmente, después de 200 años en esta Legislatura se logró la representación auténtica de la diversidad, de la pluralidad y de la inclusión en México.

CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN ATLANTA; REFUERZA ACCIONES DE SERVICIOS Y PROTECCIÓN CONSULAR ANTE LA LEGISLACIÓN ESTATAL HB1105 EN GEORGIA

México reafirma su compromiso de proteger y defender los derechos de las personas mexicanas en el exterior, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México expresa su profunda preocupación tras la aprobación de “La ley de seguimiento y denuncia de extranjeros criminales de Georgia de 2024” (“The Georgia Criminal Alien Track and Report Act of 2024”) (Georgia HB1105). Esta legislación, que busca intensificar la cooperación entre autoridades locales y federales en asuntos migratorios en el estado, podría tener graves consecuencias que incluyen la separación de familias, prácticas discriminatorias y de perfilamiento racial, así como la potencial disminución de las denuncias en las agencias de orden público por el temor a repercusiones migratorias. Ante esta situación, México reafirma su compromiso de proteger y defender los derechos de las personas mexicanas en el exterior. Por medio de nuestra representación consular en Atlanta se reforzarán las medidas de asistencia y protección consular para garantizar una respuesta rápida y efectiva a cualquier violación de derechos que puedan enfrentar nuestros connacionales como resultado de la implementación de esta nueva ley. La comunidad mexicana es fundamental para el estado de Georgia, en donde los hispanos constituyen más del 11% de la población total. Esta comunidad juega un papel crucial en el fortalecimiento de la economía local, especialmente en sectores clave como la agricultura, la silvicultura, la construcción y los servicios. El comercio total entre México y Georgia alcanzó los 18.6 mil millones de dólares en 2023, generando 150,000 empleos en el estado. La robusta relación comercial subraya la importancia de mantener un ambiente positivo y de respeto mutuo, crucial para el bienestar económico y social de ambas partes. Reiteramos el llamado a toda la comunidad en Georgia para que se acerque al Consulado General de México en Atlanta ante cualquier necesidad de asistencia o protección. Adicionalmente, se encuentra disponible el Centro de Atención y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM) en el número 520-623-7874. México evaluará todas las alternativas consulares y legales para la defensa de su población en el estado.

CLAUDIA SHEINBAUM; ASEGURA QUE VA GANANDO LAS ENCUESTAS CON EXCEPCIÓN DE LA QUE PRESUMIÓ XÓCHITL GÁLVEZ,

La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que va ganando las encuestas de preferencia con excepción de la que presumió su rival de la alianza PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, en la cual dice que la empató y la misma que en 2018 le daba el triunfo al candidato de la oposición Ricardo Anaya. Todas las encuestas siguen dándonos 20 a 30 puntos de diferencia con excepción ‘Massive Liar’, que le dio en 2018 el triunfo al candidato del PAN y que ya sabemos que no tiene metodología sino solamente una orientación política. Señaló que esa casa encuestadora no es creíble y que no cuenta con una metodología que demuestre que hubo un cambio en la tendencia, además indicó que las que la colocan arriba son encuestas que se realizan de manera domiciliaria y que desde hace meses la han colocado como puntera. Esta empresa se acercó a nosotros en el 2018, solicitando recursos para orientar una encuesta. Pero nosotros no hacemos eso. Las encuestas son las encuestas. Xóchitl Gálvez presumió que ya alcanzó a Sheinbaum en las encuestas y compartió una que la coloca incluso por arriba de la morenista. De acuerdo con el ejercicio estadístico compartido por Xóchitl y realizado por Massive Caller, Gálvez se posiciona con el 38.9% de las preferencias frente a Sheinbaum, quien se encuentra un leve por debajo con el 38.7%.

XÓCHITL GÁLVEZ; EN SU VISITA A MAZATLAN DIJO QUE EL NORTE VOLVERÁ A SER PARTE DE MÉXICO

La candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, de gira por Mazatlán, Sinaloa, afirmó que durante su gobierno llevará al Norte del país proyectos de infraestructura que impacten en la vida de los ciudadanos de esta región. La ingeniera presentó su propuesta para que en esta zona se tengan más carreteras, hospitales y escuelas, que beneficien a toda la población, principalmente, a quienes viven en pobreza. Vamos a volver a ser al Norte parte de México, porque hoy no hay obra de infraestructura para el Norte del país. Hoy, no hay apoyos para el Norte del país. Vamos a apoyar, óiganlo bien, con 2 millones de pesos para techos solares, para que dejen de pagar tanto dinero en energía eléctrica. Vamos a apoyar a las familias en su economía. Agregó que, durante su Administración, los trabajadores que ganen menos de 15 mil pesos ya no pagarán el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y ese dinero lo podrán utilizar para sus familias. En materia de seguridad, detalló que en su gobierno regresará el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun). Además, ningún policía va a ganar menos de 20 mil pesos y los municipios tendrán apoyos para instalar cámaras de seguridad, comprar patrullas y para prevenir la violencia contra las mujeres. En otro tema, explicó que regresará el Consejo de Promoción Turística para que Mazatlán se promueva a nivel nacional e internacional y así más visitantes lleguen a este Puerto. Gálvez Ruiz invitó a los asistentes a salir a votar el próximo 2 de junio para que se termine el odio, la división y el miedo que tanto daño le hacen al país.

MARIO DELGADO; CLAUDIA SHEINBAUM ARRASÓ EN EL SEGUNDO DEBATE.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, “arrasó” en el segundo debate. Muy presidencial, hay que decirlo. La imagen de ella lo refleja todo: una mujer segura, con mucha experiencia. Todas las propuestas que hizo partieron de su experiencia, de su vivencia y de sus resultados como jefa de gobierno y en temas que domina, que conoce muy bien, como es el manejo económico. El también coordinador general de campaña de la candidata presidencial afirmó que, en cuanto a los temas del debate, economía, pobreza y desigualdad, desarrollo e infraestructura, había muchos logros que presumir. Por el contrario, dijo, la candidata del PRIAN tuvo que cargar con el lastre de los fracasos del periodo neoliberal. Había mucho que presumir porque lo que ha ocurrido con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia económica es muy diferente a los resultados del modelo neoliberal que es lo que venía cargando la candidata del PRI. Los resultados que tuvieron los neoliberales fueron: inflación, pobreza, no crecía el salario, las famosas crisis sexenales, las devaluaciones y eso terminó en una ola terrible de violencia. Enlistó como principales logros del modelo humanista de López Obrador el no aumento de impuestos, el incremento al salario mínimo, el crecimiento de la economía y la cifra récord de 22 millones de empleos formales, al mismo tiempo que celebró la certidumbre económica del país a pocos días de la elección. Hoy México, a poco más de un mes de la elección, en lugar de tener incertidumbre económica se ha convertido en un polo de atracción de capitales extranjeros: 36 mil millones de dólares entraron el año pasado y, combinado con la inversión privada y la inversión pública, tenemos crecimiento. Mario Delgado señaló que la derecha emplea una campaña de guerra sucia contra el movimiento debido a la desesperación de su candidata por no poder remontar en las preferencias. Tienen más de tres meses con la guerra sucia; meten bots, granjas de cuentas falsas e invierten en campañas negras. Y en este debate vimos a una candidata del PRIAN desesperada, sin propuestas, totalmente descompuesta y sin nada que decirle al país.

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER HUACUS; DESTACO EL DESEMPEÑO DE LOS DIPUTADOS DEL PRD EN LA LXV LEGISLATURA

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Francisco Javier Huacus Esquivel, destacó el trabajo que realizaron las y los legisladores de su bancada durante la LXV Legislatura. Realizamos una labor destacada para la nación, sobre todo muy productiva y profesional que, pese a que éramos la bancada más pequeña, fuimos la bancada más productiva y eso se agradece. Acompañado por el presidente nacional de su partido, Jesús Zambrano Grijalva, reconoció el trabajo y profesionalismo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez al frente de la vice coordinación de la bancada; siempre estuvo pendiente de los temas y la participación de cada uno de los integrantes de la misma. Es una gran política, una mujer que ha destacado en la lucha y defensa de los derechos de las mujeres, pero sobre todo es una gran perredista. La vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez Valdez sostuvo que su bancada, compacta, representó con responsabilidad, corazón, solidaridad y sororidad a su partido. Hoy me enorgullece decir que soy parte de esta construcción del PRD, 35 años va a cumplir nuestro partido y yo he vivido 20 de esos 35 y el PRD debe estar muy orgulloso de su fracción, no se dobló, no se rajó, no se echó para atrás, siempre hacia adelante y nos distinguimos por ser lo que es el partido, no sólo de izquierda, sino socialdemócrata, por ser la bancada feminista. Agradeció el trabajo y entrega de las y los diputados del PRD, y al líder de su partido por haber confiado en sus diputadas y diputados.

JOE BIDEN Y DONALD TRUMP; TRUMP A DECLARADO QUE DEPENDERA SI HABRÁ VIOLENCIA, SI PIERDE LAS ELECCIONES DE 2024 ANTE BIDEN

El expresidente Donald Trump a minimizando, pero no descartado, la posibilidad de violencia política si pierde las elecciones de noviembre. No creo que vayamos a tener eso. Creo que vamos a ganar. “Creo que vamos a tener una gran victoria y creo que no habrá violencia. Si no ganamos, ya sabes, depende. Siempre depende de la imparcialidad de una elección. Donald Trump anteriormente había advertido sobre problemas si las cosas le iban mal, antes de enfrentar cualquiera de sus cuatro acusaciones penales, que los cargos falsos en su contra traerían potencial muerte y destrucción. En marzo, durante un mitin de campaña, mientras hablaba de la industria automotriz, Trump dijo que el país enfrentaría un baño de sangre más amplio si no resulta elegido en noviembre. La campaña de Joe Biden atacó los comentarios de Trump. Desde la Guerra Civil, la libertad y la democracia no habían sido atacadas en casa como lo están hoy, debido a Donald Trump. James Singer, dijo que Joe Biden cree que la democracia sigue siendo una causa sagrada y su campaña gira en torno al futuro que Estados Unidos va a construir juntos, “no a la ilusión de una dictadura de un hombre pequeño y débil”.

BENJAMÍN NETANYAHU; ENTRAREMOS EN RAFAH Y ELIMINAREMOS LOS BATALLONES DE HAMÁS CON O SIN ACUERDO DE TREGUA

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que el Ejército israelí entrará en Rafah para eliminar a los cuatro batallones de Hamás que presuntamente quedan en el sur de la Franja de Gaza, con o sin acuerdo de tregua. Entraremos en Rafah y eliminaremos a los batallones de Hamás allí, con o sin acuerdo, aseguró Netanyahu durante una reunión con familiares de secuestrados y víctimas del ataque del 7 de octubre. Sus palabras llegan cuando Hamás estudia la última propuesta de tregua de los mediadores en El Cairo, y que contempla un alto el fuego de 40 días y la liberación de miles de presos palestinos a cambio de rehenes en Gaza.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz