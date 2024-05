La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, explicó que el subsidio al Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas que ganen menos de 15 mil pesos al mes, será subsidiado a través de la erradicación del robo de gas, o “gaschicol”.

El compromiso de no cobrar impuestos a este segmento de la población lo revivió durante el segundo debate presidencial que se llevó a cabo el 28 de abril; sin embargo, ahora reveló de dónde saldría el recurso que el Estado actualmente recibe por el ISR.

“¿De dónde va a salir? Hoy se roban 30 mil pesos de ‘gaschicol’, eso es lo que se roba el crimen organizado a Pemex. Con que paremos el robo de gas, podemos darle a los trabajadores esta prestación”, declaró en entrevista.

Recordó que esta propuesta la hizo como senadora, pero no hubo consensos para su discusión.

“La propuesta esta que hice de quitar el ISR a las personas que ganan menos de 15 mil pesos, yo la hice como senadora, no se escuchó ahora como Presidenta la voy a implementar y no sabes ahorita que hablaba con la señora que trabaja en la limpieza aquí en el aeropuerto, le preguntaba cuánto gana y me dijo que ganó 8 mil pesos, bueno esa señora va a tener 800 pesos más, ella no va a pagar ISR”, refirió.

Desde Hermosillo, Sonora y, en el marco del Día del Trabajo, la abanderada del PAN, PRI y PRD, reconoció “a todos los trabajadores de México diciendo no les van a contar conmigo, van a contar para que haya más empleos mejor pagados, pero sobre todo quien gane menos de 15 mil pesos no va a pagar ISR”.

Además, criticó el encuentro que tuvo el primer mandatario con los legisladores de la Cuarta Transformación en Palacio Nacional y echó en cara que nunca se quiso reunir con los de oposición; por lo que aseguró que de ser presidenta de México, ella sí se reunirá con todos.

“Como senadora nunca nos juntamos con el Presidente nunca la manera de tener un diálogo créanme que yo me voy a centrar con los legisladores de Morena y de todos los partidos para construir proyectos propositivos para México no destructivos”, agregó.

Lamentó que el periodo ordinario de sesiones haya concluido con reformas impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y lamentó que no se hubieran podido sacar más reformas por consenso.

“Pudimos sacar algunas reformas yo acompañé la reforma para la Guardia Nacional porque me parecía que teníamos que apostarle a la estrategia del Presidente y fracasó. Él dijo que en seis meses daría resultado la Guardia Nacional este fin de semana que pasó ha sido uno de los fines de semana más violentos del año y todo pareciera que va a fracasar y se lo dijimos una y otra vez porque no se cambió la política de seguridad ¡Los abrazos no resultaron!”, señaló.

