Por medio de un comunicado, la escudería en la que compite Sergio Pérez informó la salida de Adrian Newey como su jefe de ingeniería, al establecer al británico como un eje fundamental en la historia de éxitos en la escudería a la que llegó en 2006 y con la que ha conseguido hasta el momento 118 victorias en el Gran Circo.

“El jefe de ingeniería dejará sus tareas de diseño en Fórmula 1 para centrarse en el desarrollo final y la entrega del primer hipercoche de Red Bull, el esperado RB17. Newey seguirá involucrado y comprometido con ese apasionante proyecto hasta su finalización”, se lee en el escrito.

Cumplido su principal sueño de ser un diseñador de autos veloces, Adrian Newey apuntó a que durante casi dos décadas ha tenido el honor de trabajar y tener un papel importante en el progreso de Red Bull Racing, para hacerlos un equipo ganador en la categoría reina del automovilismo deportivo.

“Siento que ahora es un momento oportuno para entregar ese testigo a otros y buscar nuevos desafíos para mí. Mientras tanto, las etapas finales de desarrollo de RB17 están ahí, por lo que durante el resto de mi etapa con el equipo mi atención se centrará en eso”, apuntó.

Además de agradecerle por su trabajo y su relación de amistad durante los últimos 18 años, Christian Horner como director general del Red Bull Racing Teams recalcó la relevancia que ha tenido el británico para la obtención de 13 títulos en las últimas 20 temporadas con ellos. “El legado que deja resonará en los pasillos de Milton Keynes y el RB17 Track Car será un testimonio y un testigo apropiado de su etapa con nosotros”.

