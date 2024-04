El reporte indica que previo al tiroteo en Charlotte, agentes de seguridad realizaban una investigación; hay tres policías muertos.

Dicho suceso ocurrió la tarde de este 29 de abril en el área 5000 de la avenida Galway Drive, en la Decision de North Tryon, esto en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) agentes de seguridad de distintas corporaciones de Estados Unidos realizaban una investigación en el sitio cuando sujetos armados abrieron fuego contra ellos.

La dependencia indicó que hay múltiples heridos, tanto de elementos del departamento local, como agentes federales.

La CMPD reportó que en total hay ocho heridos por el tiroteo de los cuales tres oficiales murieron.

De los heridos, cuatro pertenecen a la CMDP (uno de ellos en estado crítico) y el último formaba parte de la agencia de asistencia.

Los tres agentes que perdieron la vida pertenecían al Grupo de Trabajo contra Fugitivos de los Alguaciles de los Estados Unidos.

Today, we tragically lost 3 U.S. Marshals Fugitive Task Force members in the line of duty. Five additional officers were struck by gunfire. This includes four CMPD officers and an additional officer from an assisting agency. One of our CMPD officers is still in critical…

