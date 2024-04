El Palacio Nacional se protegió con vallas antimotines porque en las protestas de los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa hay muchos provocadores que quisieran que haya escándalos, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Te podría interesar: Descarta AMLO impacto en elecciones por declaraciones de Sandoval Íñiguez

En su conferencia diaria de este viernes, el mandatario sostuvo que su administración sigue trabajando en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero.

Afirmó que a pesar de faltarle a su gobierno apenas cinco meses para concluir, tendrá tiempo para avanzar en su promesa de encontrar a los estudiantes.

Sin embargo, continuó, en caso de no poder hacerlo, los delitos que se persiguen por este caso no prescribirán.

“En el supuesto de que no avancemos como queremos, estos delitos no prescriben, no se pueden cerrar los expedientes, nosotros no vamos a dar capetazo, no es de que ya nos fuimos y se acabó, no, y yo espero que en el tiempo que nos falta podamos avanzar”, afirmó López Obrador.