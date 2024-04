En redes sociales surgió una discusión acerca de uno de los productores más importantes en los últimos años. Y es que el nombre de Jack Antonoff, fundador de Bleachers está involucrado en distintas producciones musicales.

Lorde, Lana Del Rey, St. Vincent y Taylor Swift son artistas con los que ha trabajado en los últimos años, pero ahora en redes surgió la pregunta si es momento de que ellas prueben con nuevos productores o sigan en la zona de confort con él.

Podemos coincidir que generó millones de escuchas en las canciones en las que ha metido mano, pero algunas personas consideran que el sonido se vuelve predecible o que es el momento de hacer un cambio.

Esto surge luego del lanzamiento de The Tortured Poets Department, el más reciente álbum de Swift que provocó una división entre los fans. A nivel letras, Taylor no falla pero fue más por el sonido que levantó una ola de memes entre los swifties y que los haters también aprovecharon.

Pero recordemos que esto no es nuevo ya que también se cuestionó tras el lanzamiento de Solar Power (2021) de Lorde y hasta el Chemtrails over the Country Club (2021) de Lana Del Rey. ¿Realmente Jack debió estar en esos materiales?

¿Consideran que es momento de dejarlo descansar? Para algunos es lo ideal, para las artistas no lo sabemos, ya que ellas tienen la última palabra.

Anitta está de estreno pues presentó de forma oficial Funk Generation, su primer álbum bajo Universal Music. Y es que luego de la disputa que tuvo con Warner Music, la brasileña se mudó de disquera para poder seguir presentando funk y buscar crecer.

Funk Generation sigue la esencia de la cantante, pues su objetivo es que el sonido del funk brasileño llegue a todos los puntos. Muestra de ello son los temas que presenta en los que fusiona ese ritmo con sonidos pop.

Mil veces, Double Team, Grip, entre otras, nos trasladan a los suburbios de Brasil, sitios en los que surgió el funk y que era considerado como un género de sectores populares en un país en el que la bossa nova y el sertanejo era lo único correcto. ¿Logrará su cometido Anitta?

Finalmente, pero no menos importante, Madonna y Wendy Guevara se volvieron tendencia el pasado martes. Y me tomo estos párrafos para reconocer la grandeza de la Reina Del Pop por darle visibilidad a una mujer trans, mexicana, en su escenario.

¿Por qué lo hizo? Pues es Madonna, así de simple. Y es que el que conoce la carrera de ella sabe que siempre ha visto por las minorías. Ella es la cantante pop que alzó la voz por las personas víctimas de SIDA, ella es la que siempre ha visto por la comunidad LGBT+, la que dijo que la religión no es igual a amor porque ésta juzga y no te deja ser. La que nos ha enseñado que el amor no divide.

Este fin de semana termina su estadía en México y no queda más que agradecer. La Chica Material dejó entrever que esta podría ser su última gira. Esperemos que no porque artistas como ella son las que deben seguir en el escenario para recordar a quienes juzgan y odian que la comunidad LGBT+ existe y resiste.

@Leo_Vega