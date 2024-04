A siete meses de haber sufrido una lesión ocular en un entrenamiento con el Club León , la jugadora mexicoamericana Ana Campa, denunció a través de sus redes sociales el nulo apoyo por parte de su equipo y de las mismas autoridades de salud en México, para poder recibir un tratamiento a una lesión que no le permitirá seguir su carrera como futbolista profesional.

“En septiembre del año pasado tuve un accidente en un entrenamiento, un balón me pegó muy fuerte en el rostro y afectó mucho mi visión. Lamentablemente, mí club no me ha dado el apoyo esperado, no tuve atención de inmediato ni se preocuparon por atender mi pérdida de vista en las semanas posteriores”, indicó Campa en dicha publicación.

Aunque señala que tras no recibir apoyo en primera instancia por parte del cuadro Esmeralda, ella decidió regresar a Texas en dónde radica su familia, fue allá donde le dijeron que su afección será permanente y no podrá competir a nivel profesional nunca más.

Después de regresar al país hace más de un mes, la hoy exfutbolista afirmó que al buscar tramitar su incapacidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social tampoco ha logrado finalizar tao proceso y señaló que el club no le ha dado un soporte o asesoría para realizar cualquier trámite, que la ha llevado a un desgaste emocional y mental.

“Estoy cansada y desesperada. No he tomado terapias ni he tenido la atención médica necesaria para rehabilitar mis ojos y quiero regresar con mi familia a Texas pero parece que esto va para largo”, concluyó en su mensaje.

La nacida en California, Estados Unidos, formó parte del Club Universidad Nacional en 2021 y para 2023 fue contratada por el Club León, para solamente registrar seis minutos oficiales en primera división.

‼️Hola a todos, quiero compartirles el proceso que he pasado aquí en mi club, León, y porqué no me han visto en actividad con el equipo‼️ pic.twitter.com/uiv9MhFgZC — 🌞Ana Campa 🌙 (@ana_campa30) April 23, 2024

