La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, denunció que las autoridades chiapanecas bloquearon el paso al transporte público para que sus simpatizantes no asistieran al mitin que encabezó en Huixtla, municipio de la región del Soconusco.

La abanderada del PAN, PRI y PRD, refirió: “Mi equipo me decía: ‘oye es que no están permitiendo que pase el transporte, es que el evento está muy solo’. Yo, así hubiera uno, estaría aquí, con uno que me escuche yo estaría aquí, nunca voy a cancelar un evento porque por una persona que me venga a escuchar yo me doy por servida”, denunció ante simpatizantes que no pudieron llenar el salón del evento.

En su mensaje, la ingeniera Gálvez Ruiz recordó que durante la campaña ha enfrentado de todo.

“Ustedes creen que yo no he sido perseguida, intimidada, se han metido con todo, con mis hijos, con mi marido, con mi patrimonio, con mi empresa. No me han encontrado absolutamente nada y aquí estoy por ustedes, porque me resisto a dejarles a mis hijos un México lleno de violencia”, expresó.

Se detiene en retén de GN

En el trayecto de Huixtla a Tonalá, sobre la carretera Tapachula-Juchitán de Zaragoza el convoy de la candidata presidencial de la oposición se detuvo en el puesto de mando de la Guardia Nacional (GN) ubicado en Villa Comatitlán.

Xóchitl Gálvez bajó de su camioneta y se acercó a dos efectivos de esta corporación, a quienes saludó de mano.

“Venimos aquí a saludarlos y a agradecerles. ¿Está dura la cosa, verdad?”, les preguntó.

“Sí, estamos para servirle y servir al pueblo de México”, respondió uno de ellos.

“Ustedes sí son los de a deveras”, le dijo Xóchitl Gálvez, dándole una palmada en el hombro.

La candidata regresó a su vehículo para continuar su camino a Tonalá.