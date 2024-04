Los artistas de reggaeton, Yeri Mua y J Balvin, preparan una canción que fusionará el talento mexicano y colombiano en un solo lugar; en redes sociales se filtró el momento donde graban el video para su nuevo track.

Hace unos días J Balvin y Yeri Mua confirmaron que sacarán una canción que será del agrado de muchos, titulada G Low Kitty e incluso para el remix se contempla al Malilla, El Bogueto, y Uzielito Mix.

Orgullosa y feliz por el momento, Yeri Mua se ha encargado de compartir momentos con J Balvin y argumentó que esto impulsa el reggaeton en México.

Pero en redes sociales se comenzó a viralizar una serie de videos que filtran lo que sería la canción de G Low Kitty.

En el metraje aparecen Yeri Mua, El Bogueto, El Malill, Uzielito Mix y por supuesto J Balvin. Este último aparece portando una chamarra de piel color negro y un pantalón del mismo tono, abrazando en momento a la cantante.

Yeri Mua así como Balvin, apareció bailando al ritmo de G Low Kitty, con un vestido satinado color rosa con gris y un gorro blanco.

