Aquí te decimos cuáles son los Horóscopos de este 18 de abril, de los 12 Signos Zodiacales que existen.

ARIES

Se favorecen los viajes y el aprendizaje, que conducirán a conexiones que pueden hacerle la vida más fácil. No permita que se introduzca la ira en una situación controvertida. Guarde sus pensamientos para sí mismo, actúe rápidamente y termine lo que empieza.

TAURO

Maneje usted mismo los asuntos de dinero. No cuente con que nadie lo ayude financiera, emocional ni físicamente. Cuanto antes asuma responsabilidades, más fácil le resultará hacer las cosas y cosechar los frutos. Lo que logre conducirá a nuevas perspectivas.

GÉMINIS

Si participa en juegos emocionales, la

situación se intensificará. Debe avanzar solo para asegurarse de obtener los resultados deseados. Póngase a sí mismo en primer lugar y tome decisiones que lo conduzcan a un beneficio personal.

CÁNCER

Haga realidad sus sueños. Deje de imaginar cómo pueden ser las cosas; tome medidas para iniciar un plan que respalde lo que desea. Sea audaz, diga lo que piensa y no retroceda ante la oposición. Una asociación le ayudará a evitar sobrepasar el presupuesto.

LEO

Manténgase dentro del presupuesto. No

permita que nadie lo convenza de hacer algo que no necesita. Comuníquese con alguien con quien pueda contar para obtener apoyo y excelen- tes consejos. Ponga su energía donde le resulte más beneficioso y no ceda ante nadie que lo presione.

VIRGO

Participe y haga su parte. Sus contribuciones generarán conexiones y oportunidades interesantes. Aprenda a dejarse llevar y a contribuir con lo que pueda. Se favorecen el crecimiento personal y las mejoras físicas.

LIBRA

No permita que sus emociones se apoderen de usted. Un desacuerdo no saldrá bien si no está dispuesto a ceder. Juegue limpio y establezca límites para evitar quedar en una posición débil. Modifique su entorno para adaptarlo a sus necesidades.

ESCORPIÓN

Utilice su inteligencia o solicite la ayuda de un experto para organizar un sistema que le ayude a vivir dentro de sus

posibilidades. Sepa cuándo decir no a las personas que intentan avergonzarlo para que done cosas que no puede pagar.

SAGITARIO

Sea fiel a sí mismo y concéntrese en lo que le brinda mayor satisfacción. Participe en actividades o eventos que ofrezcan un cambio personal positivo y la capacidad de establecer contactos con personas que puedan ayudarlo a alcanzar sus objetivos.

CAPRICORNIO

Su ingenio, su rápida respuesta y su talento lo mantendrán por delante de cualquiera que intente oponerse a sus planes. Surgirá un problema de dinero si participa en una empresa conjunta o se deja llevar por el excesivo entusiasmo que rodea a un producto o inversión.

ACUARIO

Establezca prioridades y no se detenga hasta estar satisfecho con los resultados. Comparta sus sentimientos e intenciones para resolver los asuntos. Adopte un enfoque original para las responsabilidades laborales y descubrirá una forma rápida y sencilla de eliminar asuntos.

PISCIS

Un malentendido se saldrá de control si sus emociones se interponen en el camino de la razón. Proceda con la mente abierta y confirme los hechos para evitar críticas. La dis- ciplina y el trabajo duro impresionarán a alguien que pueda ayudarlo a avanzar.

