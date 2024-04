El presidente Andrés Manuel López Obrador, negó que su gobierno quiera expropiar las Afores, toda vez que el Fondo de Pensiones para el Bienestar son la beneficiar a aquellos trabajadores que se pensionarán, cuando menos, con el 50 por ciento de su último sueldo. Lamentablemente han querido distorsionar algo que es en beneficios de los trabajadores, porque lo queremos es resarcir, repara el daño que causaron los neoliberales, sin afectar a los trabajadores, al contrario, para beneficio de los trabajadores. Si el fondo fuese para construir una obra, a lo mejor podrían decir no estamos de acuerdo. Pero el Fondo de Pensiones para el Bienestar es para los trabajadores, es para que el que se jubile reciba más, entonces es lo más absurdo y, la verdad, mentiroso, pero de manera cínica, una mentira colectiva, eso es mentira. López Obrador dijo que ante la campaña que se ha emprendido para confundir a la población, el próximo viernes acudirán funcionarios de su gobierno para aclarar todas las dudas. Que venga Zoé, que venga Luisa, todos los que están trabajando en esta iniciativa. Que venga el que maneja las Afores, que nos informe de cuánto cobraban las Afores y que también informen quiénes administran las Afores. Vamos a que se ventile todo este asunto. Luego de la Cumbre Extraordinaria de Jefas y Jefes de Gobierno y de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los gobiernos de Venezuela y Honduras, países que determinaron retirar a su personal diplomático instalado en Ecuador en un acto de solidaridad con México por el asalto a la embajada en Quito el pasado 5 de abril. Expresamos nuestro rechazo a este tipo de actos, inadmisibles desde todo punto de vista, que vulneran la convivencia pacífica entre los Estados y, a su vez, son una clara manifestación de barbarie que violenta elementales derechos humanos. Reiteramos nuestro compromiso de consolidar nuestra comunidad de América Latina y el Caribe como una zona de paz, en la cual las diferencias entre las naciones se resuelvan pacíficamente por la vía del diálogo, a fin de que esos actos irracionales y salvajes jamás vuelvan a repetirse en nuestra región latinoamericana y caribeña.

SENADORA PATRICIA MERCADO; PRESENTAN EN EL SENADO “TITI BOT”, HERRAMIENTA CREADA PARA EVALUAR QUEHACER LEGISLATIVO

La senadora Patricia Mercado informo que con el objeto de promover la rendición de cuentas sobre la toma de decisiones públicas en el Congreso e informar cómo éstas impactan en el ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil presentaron en el Senado de la República el robot “Titi Bot”. Se trata de una herramienta tecnológica que se enfoca en proporcionar detalles sobre reformas votadas en el Congreso de la Unión, a fin de evaluar, en conjunto con distintas organizaciones civiles y sociales, cómo estas afectan o benefician el ejercicio de diversos derechos. Patricia Mercado, destacó la importancia de este proyecto, porque permitirá que los y las mexicanas conozcan la labor parlamentaria y la pluralidad del Congreso, lo que ayudará a que la percepción ciudadana cambie respecto a los senadores y diputados. Además, mencionó que contribuirá para que se conozca la importancia de tener un Poder Legislativo como órgano de control sobre el Ejecutivo, la manera en cómo se hacen las reformas, si en su construcción se permitió o no la participación ciudadana y, sobre todo, podrá usarse para que los votantes determinen si los legisladores tienen los méritos para ser reelegidos. Consideró que es muy relevante que existan instrumentos tecnológicos para que se mida la calidad del trabajo que realizan los parlamentarios, porque actualmente se tiene la percepción de que un buen legislador es el que llega diario al recinto, no falta a las sesiones y vota, pero no se analiza en qué sentido lo hace o qué iniciativas tiene y si éstas avanzan hacia la garantía de los derechos.

SENADORAS MARTHA LUCÍA MICHER Y EUNICE RENATA ROMO; INSISTEN EN AVANZAR PARA CREAR SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS

Las senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Eunice Renata Romo Molina, presidentas de las comisiones Para la Igualdad de Género y de Desarrollo y Bienestar Social, respectivamente, en el foro “Hacia un Sistema de Cuidados, saldando la deuda histórica”, señalaron que senadoras y representantes de organizaciones civiles y gubernamentales coincidieron en la importancia de avanzar en la creación del Sistema Nacional de Cuidados, para otorgar derechos a quienes se dedican a esta actividad, que en México son principalmente mujeres quienes llegan a perder oportunidades laborales y de desarrollo al concentrar su tiempo en atender a enfermos, adultos mayores y discapacitados. Las legisladoras insistieron en seguir impulsando la creación de este Sistema Nacional de Cuidados en lo que queda de la LXV Legislatura. Micher Camarena refirió que la iniciativa de crear un sistema para apoyar, remunerar, proteger y dar derechos a las personas cuidadoras, de la que ella es proponente, es complemento de una reforma constitucional enviada por la Cámara de Diputados; sin embargo, ninguna de las dos se ha aprobado en el Senado por diversas circunstancias. La senadora Romo Molina subrayó que, aunque falta poco para que concluya la actual Legislatura, ella y las promovente no se van a cansar de insistir en este tema, que, explicó, con la pandemia de Covid-19 se volvió urgente, pues evidenció las desigualdades a las que se enfrentaron quienes tuvieron que cuidar a un ser querido en casa, especialmente las mujeres.

DIPUTADA MARCELA GUERRA; ACUERDA PLENO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEVOLVER A COMISIÓN EL DICTAMEN QUE CREA EL FONDO DE PENSIONES PARA EL BIENESTAR

La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Marcela Guerra Castillo, expresó que de conformidad con el acuerdo alcanzado con los coordinadores de los grupos parlamentarios y para dar certeza jurídica, se ha tomado la decisión de devolver el dictamen a la Comisión de Seguridad Social. En votación económica, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo de sus órganos de gobierno para devolver a la Comisión de Seguridad Social el dictamen que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Lo anterior, a efecto de que sea analizado y posteriormente remitido a la brevedad a este Pleno de la Cámara de Diputados. La diputada presidenta, Marcela Guerra, decretó un receso de la sesión semi presencial. Esta Presidencia, atiende la solicitud vertida por los diferentes grupos parlamentarios, en cuanto a la necesidad de hacer un análisis sobre el dictamen para dar claridad y certeza al mismo. En la sesión, diputados y diputadas del PAN y PRD pidieron investigar si el dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria fue modificado respecto a lo aprobado por la Comisión de Seguridad Social. Marcela Guerra dijo que la Mesa Directiva recibió de la Comisión el dictamen que está publicado en la Gaceta; sin embargo, bajo su petición y para clarificar, vamos a hacer las gestiones necesarias para hacer el comparativo y llegar a la conclusión necesaria. Agregó que vamos a hacer lo conducente para clarificar en este Pleno y dilucidar cualquier duda que tengan las diputadas y los diputados para dar certeza de lo que hacemos, bajo la solicitud del diputado Elías Lixa y con las consideraciones de la diputada Ivonne Cisneros. El diputado Ignacio Mier Velazco (Morena) pidió declarar un receso para acordar el procedimiento entre los coordinadores de cada grupo parlamentario. La solicitud fue secundada por diputadas y diputados del PAN, PVEM y PRD.

DIPUTADO IGNACIO MIER; FONDO DE PENSIONES PARA EL BIENESTAR NO TOCA LAS AFORES; GARANTIZA EL 100 POR CIENTO DEL SALARIO A JUBILADOS

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, señalo que el Fondo de Pensiones para el Bienestar no toca las Afores, lo que garantizaría es el 100 por ciento del salario a las y los trabajadores que se jubilarán. Es un fondo complementario que no toca las Afores de las y los trabajadores de México, lo que garantiza es que un trabajador en el momento de jubilarse tenga la posibilidad de seguir recibiendo el 100 por ciento de su salario. Esto se lograría con la parte correspondiente a las Afores que, conforme a la legislación de 1997, cubre un máximo del 40 por ciento, y el restante lo cubriría el Fondo. En términos claros: si un trabajador se jubila ganando 10 mil pesos, pero su afore le garantiza sólo cuatro mil, el Fondo de Pensiones le da el restante. Detalló, sería imprescriptible, por lo que será necesario armonizar las leyes del IMSS, del ISSSTE y la del Infonavit. Explicó que el postergar el debate se debió a que en la publicación del dictamen en la Gaceta Parlamentaria ocurrió un error técnico. El equipo de la Comisión turnó a la Mesa Directiva el que no correspondía. La Gaceta publicó el proyecto de dictamen y no el dictamen. Lo de menos era haber presentado, con la autorización del Pleno, una adenda, pero nosotros buscamos la pulcritud en el procedimiento. Así lo acordamos, independientemente de las diferencias que tenemos con relación a los resolutivos del dictamen.

DIPUTADO ELÍAS LIXA; POSPONEN DISCUSIÓN EN EL PLENO DEL DICTAMEN QUE CREA EL FONDO DE PENSIONES PARA EL BIENESTAR PARA EL PRÓXIMO LUNES

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Elías Lixa Abimerhi, informó que la Cámara de Diputados determinó suspender la sesión plenaria en donde se discutía la iniciativa de Morena que busca crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Lo anterior, ante la duda de las posibles modificaciones que habría sufrido el dictamen que avaló el lunes pasado la Comisión de Seguridad Social; el documento regresará a la Comisión para clarificarlo y sea discutido en el Pleno el próximo lunes a las 13:00 horas. Se busca retomar el tema, pero desde el inicio, ya con claridad, respetando todos los tiempos de su publicación y existiendo certeza de lo que se aborde en el Pleno. Se va a clarificar el dictamen y con esto se solventaría jurídicamente esta primera etapa. El diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, reconoció la voluntad de Morena de aclarar esta situación y que lo que se discuta en el Pleno sea lo que aprobó la Comisión. Sin embargo, sostuvo que la iniciativa de Morena que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar pretende confiscar recursos privados en perjuicio de las y los trabajadores y su bancada votará en contra.

CLAUDIA SHEINBAUM: PROMETE AMPLIAR EL TREN MAYA HASTA PUERTO PROGRESO

La candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, prometió, que de llegar a la presidencia de la República, se ampliará el Tren Maya hasta Puerto Progreso. Vamos a desarrollar Puerto Progreso, hacer que el ferrocarril llegue hasta allá. Aseguró que continuará con las bases de la Cuarta Transformación y con el trabajo que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a seguir gobernando como el presidente López Obrador, por el pueblo y para el pueblo, pero no nos vamos a quedar ahí. El Tren Maya, que es muy importante para el sureste, no se puede quedar solo como tren de pasajeros, sino como tren de carga para potenciar el desarrollo de Yucatán y los estados del sureste. Entre los compromisos que mencionó la morenista, destacó el apoyo económico mensual como un reconocimiento a las mujeres de 60 a 64 años. Me llama mucho la atención lo que dice el candidato del PRIAN al gobierno de Yucatán, quien solo usa la bandera de Yucatán porque le da vergüenza esa alianza entre el PAN y el PRI. El candidato asegura que no trabajará de la mano de la Federación, que él/ellos podrán solos. La exjefa de Gobierno de la CDMX aseguró que con el candidato Joaquín Díaz Mena se trabajará de la mano, por lo que se tiene que marcar Morena en las seis boletas: presidente municipal, diputada local, diputada federal, senadores de la República, gobernador de Yucatán y presidencia de la República.

XÓCHITL GÁLVEZ; RESPALDO TOTAL A LA MINISTRA NORMA PIÑA

La candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, manifestó su respaldo a Norma Piña, presidenta del Poder Judicial, ante la denuncia de juicio político que enfrentará a solicitud de su antecesor en el cargo, Arturo Zaldívar, acusado de posible corrupción. Yo, la verdad, no tengo ningún conocimiento. Yo en lo personal no me he reunido con la ministra presidenta; todo mi respaldo para ella. En referencia a Zaldívar, reiteró que él investigó más de 270 quejas anónimas contra integrantes del Poder Judicial. Ahora que le toca una queja contra él no le gusta. La candidata presidencial opositora insistió en investigar al ex presidente de la Corte Arturo Zaldívar. Que se investigue. Yo la única prueba que tengo es la que dio el presidente de la República el 21 de febrero, donde dijo que se reunía con el ministro Zaldívar. O sea que ahora sí que ahí está la prueba mayor de que el ministro Zaldívar sí se reunía para acordar sentencias y el propio presidente lo exhibió’. Mi respaldo a la ministra. No hay un tema político, yo ando en campaña; ella está en lo suyo, yo no la he visitado, no la he visto, y si Zaldívar tiene pruebas que presente lo que quiera presentar, pero deje de estar chillando, porque es un hombre majadero, prepotente, que me ha agredido una y otra vez y yo no he ido de chillona como él

MARIO DELGADO; COALICIÓN “SIGAMOS HACIENDO HISTORIA” ENTREGA AL INE OBSERVACIONES PARA LOGRAR UN “PROCESO ELECTORAL LIMPIO”

El presidente nacional de Morena y coordinador de campaña de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Mario Delgado, destacó que los líderes de la coalición entregaron, en reunión con las y los consejeros del INE, un oficio con sus preocupaciones respecto al proceso electoral del próximo 2 de junio. Informó que en el encuentro hubo una actitud receptiva por parte de las y los consejeros electorales. Hubo una actitud sensible a nuestros planteamientos. Detalló que en el intercambio se tocaron tres temas: la guerra sucia emprendida por la derecha en redes sociales; el voto de las y los mexicanos en el exterior, y el formato del segundo debate presidencial. Sobre el primer tema, el dirigente morenista llamó a que el Instituto tenga una actitud proactiva en la investigación de la guerra sucia que, dijo, la derecha ha emprendido desde hace más de dos meses. Hay más de 70 videos con alta producción que intentan desprestigiar a nuestro movimiento. Dejamos pruebas para iniciar una investigación. Al igual que lo hizo Morena, la autoridad electoral puede hablar con las plataformas de redes sociales y conocer más a detalle de esta guerra sucia. De todo hay rastro; todo es localizable. Sobre el tema del voto de las y los mexicanos en el exterior, el líder partidista adelantó que las y los consejeros reconocieron un error de comunicación en cuanto al derecho de participación para 40 mil connacionales. En cuanto al segundo debate presidencial, Mario Delgado planteó que debe haber ajustes al formato y a las reglas del ejercicio. No puede repetirse el fiasco del primer debate. Hubo interpretación de las reglas y ni siquiera los relojes funcionaron. Queremos menos participación de los moderadores; no es su evento: es debate entre el candidato y las candidatas. Nos preocupa mucho el tema de las video preguntas porque la posibilidad de manipularlas es muy alta.

KENIA LÓPEZ RABADÁN; SENADORAS Y SENADORES DEL GPPAN PRESENTARÁN SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO EN CONTRA DE ARTURO ZALDÍVAR

Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) anunciaron que presentarán ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra del ex ministro Arturo Zaldívar, por las acusaciones de construir una red de extorsión e intimidación contra jueces y magistrados para beneficiar a la Presidencia de la República. La senadora Kenia López Rabadán, sostuvo que Arturo Zaldívar antepuso los intereses del Presidente a los del pueblo de México en busca de impunidad. La investigación que está realizando el Consejo de la Judicatura Federal en su contra se debe a una denuncia legítima que muestra una red de coacción a jueces y magistrados. Acompañada por las senadoras Josefina Vázquez Mota, Alejandra Reynoso Sánchez, Adriana Jurado Valadez, Mayuli Latifa Martínez Simón, Estrella Rojas Loreto y Gina Andrea Cruz Blackledge, así como por el senador Juan Francisco Larios Esparza, López Rabadán afirmó que esta red de extorsión y de intimidación buscaba beneficiar al gobierno de López Obrador. El mismo Presidente Lopez Obrador dijo desde Palacio Nacional que Zaldívar le hacía el trabajo sucio cuando las resoluciones no le eran favorables. La legisladora federal explicó que Zaldívar dejó su cargo en noviembre pasado y, de acuerdo con el artículo 114 constitucional, el juicio político puede presentarse dentro de un año después de haber salido de su encargo.

JOE BIDEN VS DONALD TRUMP; ENTRE LOS LATINOS, CAE BIDEN, MIENTRAS MEJORA TRUMP

El presidente, Joe Biden, ha caído al 41 %, cuando en diciembre de 2021 era el 53 %, mientras que el respaldo a Donald Trump subió del 25 al 32 %, según una encuesta. El sondeo realizado a nivel nacional por la firma Axios-Ipsos con 1.012 latinos mayores de edad, encontró que ha caído la aprobación de Biden y ha mejorado algo la aprobación del ex presidente Trump, el virtual candidato republicano a las elecciones presidenciales de noviembre. En casi cada segmento que encuestaron a Trump le va mejor que al Partido Republicano y que a Biden, pero le va peor que al Partido Demócrata en general. La encuesta atribuye la caída de aprobación de Biden probablemente a frustraciones entre latinos por temas como la inflación, aunque, en general, los latinos en Estados Unidos todavía apoyan más a los demócratas que a los republicanos. En materia de combate a la delincuencia y cuestiones de seguridad pública, Trump recibe el 31 % de apoyo frente a Biden (20 %). Pero Joe Biden obtiene mejores resultados en cuestiones relativas al aborto (30 %) sobre Donald Trump (21 %). El sondeo recuerda que los latinos en EE.UU. son uno de los grupos demográficos que ha experimentado un mayor crecimiento, algo que también se refleja en su electorado; por lo que su participación en estas elecciones tendrá peso en varios estados reñidos como Arizona y Nevada. Más de la mitad de los adultos latinos estadounidenses encuestados tienen miedo a que las propuestas recientes de deportaciones masivas les afecten, sin importar cuál sea su estatus migratorio. Trump ha venido reiterando en su campaña que realizará deportaciones masivas, si regresa de nuevo a la Casa Blanca.

JOE BIDEN; EEUU INSISTE EN QUE ESTABLECER UN ESTADO PALESTINO REQUIERE NEGOCIACIÓN CON ISRAEL

El presidente Joe Biden, señalo que Estados Unidos insistió en que establecer un Estado palestino requiere de negociación con Israel, un día antes de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vote una resolución para solicitar la membrecía de Palestina como Estado de pleno derecho de la ONU. Aunque se presupone que Estados Unidos usará su derecho a veto para anular la votación, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, evitó anunciar el sentido del voto de su país.

BENJAMIN NETANYAHU; ISRAEL DEBE PRESERVAR SU DERECHO A LA AUTODEFENSA TRAS EL ATAQUE DE IRÁN

El primer ministro de israelí, Benjamín Netanyahu, insistió en que, tras el ataque iraní de la madrugada del sábado con más de 300 drones y misiles, Israel tiene que preservar su derecho a la autodefensa. El mandatario israelí dio este mensaje durante la reunión que mantuvo, en su oficina en Jerusalén, con el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, y su homóloga alemana, Annalena Baerbock.

