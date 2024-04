En el año 2002, de la mano de Jane Rosenthal, Craig Hatkoff y Robert De Niro fue creado el TriBeCa Film Festival (o Festival de Cine de Tribeca) que este 2024, a más de dos décadas de distancia, llega a su 23a edición, que se llevará a cabo del 5 al 16 de junio en la ciudad de Nueva York.

Será el miércoles 5 de junio que inicie oficialmente el festival con la premier mundial de Diane von Furstenberg: Woman in Charge, descrita como “una mirada íntima a la diseñadora de moda y la luminaria cultural”, misma que “captura el impacto de Diane como ícono de la creatividad, quien siempre desafió el statu quo”. Dicha cinta fue dirigida por Trish Dalton y Sharmeen Obaid-Chinoy.

El comunicado de prensa de uno de los festivales más grandes de Estados Unidos destaca que:

“La vigesimotercera edición del festival refleja nuestras raíces activistas, al mostrar una selección de películas que hablan de la coyuntura política actual e informan a los votantes de cara a las próximas elecciones”.

Como muestra, mencionan Hacking Hate, de Simon Klose, que “cuestiona el papel de las redes sociales en la amplificación del discurso de odio y el extremismo”, o McVeigh, de Mike Ott, que “retrata el extremismo de derechas en escalofriantes implicaciones modernas”. O bien, America’s Burning, de David Smick, narrada por Michael Douglas, que “se sumerge en la raíz económica del odio y la división”.

La selección de largometrajes de 2024 incluye Bratz, de Andre McCarthy, con Demi Moore, Ally Sheedy, Rob Lowe, Molly Ringwald y Lea Thompson; Sacramento, de Michael Angarano, protagonizada por Michael Cera, Kristen Stewart y Maya Erskine; Jazzy, protagonizada por Lily Gladstone; Daddio, protagonizada por Dakota Johnson y Sean Penn; Firebrand, protagonizada por Alicia Vikander y Jude Law; Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story con Liza Minelli e Invierno, primavera, verano u otoño, protagonizada por Jenna Ortega y Percy Hynes.

En el rubro de los documentales musicales, la selección de TriBeCa incluye They All Came Out To Montreux con la participación de Prince, Sting, Carlos Santana, Aretha Franklin, entre otros; Satisfied, que versa sobre Elise Goldsberry; Linda Perry: Let It Die Here con la participación de Linda Perry, Dolly Parton, Brandi Carlile y Christina Aguilera, así como Avicii – I’m Tim con Tim Bergling, Chris Martin y David Guetta.

Finalmente, Jane Rosenthal, la co-fundadora y CEO de TriBeCa, declaró que:

“Cada año, el festival refleja nuestra cultura, captando la esencia del momento presente. Estamos encantados de presentar nuestra 23a edición, adentrándonos en cautivadoras exploraciones de la inteligencia artificial (…), debates que invitan a la reflexión sobre el futuro de la democracia y mucho más. (…) Contar historias tiene la extraordinaria capacidad de unirnos, ofreciendo esperanza en estos tiempos difíciles. Estamos impacientes por comprometernos con el público en temas difíciles, pero oportunos”.

La guía y selección completa puede consultarse en el siguiente enlace.

