Luego de su más reciente estudio, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOOA, por sus siglas en inglés) advirtió que actualmente se está viviendo un cuarto evento global de blanqueamiento de corales y el segundo en menos de 10 años.

De acuerdo con la información de este organismo encargado de vigilar lo que sucede en los océanos y las capas atmosféricas, el estrés ocasionado por las altas temperaturas ocasionó severos estragos en los arrecifes, ubicados en el Atlántico, el Pacífico y el océano Índico.

“Desde febrero de 2023 hasta abril de 2024, se ha documentado un blanqueamiento significativo de corales en los hemisferios norte y sur de cada cuenca oceánica importante”, dijo Derek Manzello, Ph.D., coordinador de CRW de la NOAA.

Te podría interesar: Incendio arrasa con edificio histórico de la Bolsa de Copenhague

Los registros sobre este fenómeno que ocurre en los corales data desde 1985, por lo que desde aquel entonces se ha dado un estricto seguimiento a la pérdida de color y vida de los arrecifes más importantes de los grandes océanos.

“A medida que los océanos del mundo continúan calentándose, el blanqueamiento de los corales se vuelve más frecuente y severo”, dijo Manzello. Esta crisis no solo afecta a la vida marina, sino también a las economías y a la seguridad alimentaria.

Pese a lo desolador que es el panorama, los especialistas del NOAA señalaron que en caso de revertir el aumento de la temperatura a nivel global, los arrecifes podrán entrar en una etapa de recuperación que detenga su blanqueamiento.

Es por ello que se hizo un llamado para revertir la crisis climatológica que existe actualmente y que con ello miles de arrecifes de coral puedan salvarse, pues su pérdida sería un daño irreversible en el ecosistema marino.

.@NOAA’s @CoralReefWatch confirms the world is currently experiencing a global #coral bleaching event. This is the fourth global event on record and the second in the last 10 years.

More: https://t.co/V5a9zu1BKw pic.twitter.com/ldN0pBlnMC

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) April 15, 2024