Un gran incendio arrasó durante la mañana de este martes 16 de abril el edificio de la antigua Bolsa de Copenhague, edificado en el siglo XVII; su emblemática flecha se derrumbó entre las llamas y los bomberos luchan por salvar el resto del edificio.

La flecha, de 54 metros, quedó destruida a causa del fuego en el edificio, encargado por el rey Cristian IV y construido entre 1619 y 1640. Esta es una de las construcciones más antiguas de Copenhague, y en ella se estaban realizando obras de renovación, la causa del incidente se desconoce por el momento.

“¡Es nuestra Notre-Dame! Es un tesoro nacional”, lamentó conmocionada Elisabeth Moltke, una residente de 45 años al ver el siniestro.

Te podría interesar: Tras 40 horas de rescate, niño muere atrapado en un pozo

El incendio comenzó cerca de las 07:30 horas, tiempo local, así lo informó los servicios de emergencia, dicho percance provocó la movilización de más de 100 bombreros.

“Las fachadas siguen en pie, pero están comenzando a ceder por los efectos del incendio”, indicó el director de los servicios de emergencia, Jakob Vedsted Andersen. “Estamos haciendo todo lo posible para proteger las fachadas, pero no podemos dar ninguna garantía”.

Vedsted Andersen explicó a la agencia Ritzau que como el techo es de cobre es imposible acceder al interior.

El edificio, situado cerca del Parlamento de Dinamarca, albergó la Bolsa de Copenhague hasta los años 1970 y actualmente sirve como sede de la Cámara de Comercio Danesa.

Te podría interesar: Emiratos Árabes Unidos presenta afectaciones tras intensas tormentas

El siniestro no dejó ningún herido y no hay riesgo de propagación a otros edificios. La policía indicó que había acordonado parte del centro de la capital, para ayudar a los trabajos de extinción.

“Estamos ante un espectáculo terrible”, reaccionó la Cámara de Comercio y el ministro de Cultura, Jakob Engel-Schmidt, lamentó que “400 años de patrimonio estén ardiendo”.

(Con información de AFP)

A #fire hit #Copenhagen's Old Stock Exchange, one of the #Danish capital's most iconic buildings, engulfing its spire, which collapsed onto the roof. pic.twitter.com/qa0Z5y90e7

— Ifeng News (@IFENG__official) April 16, 2024