Las cintas biográficas son ya parte de la industria fílmica de los últimos años. Hablar de estrellas de la música fallecidas, parece esencial en este tópico al que pertenece Back to Black, que pretende rendir un homenaje Amy Winehouse, fallecida en 2011.

Dirigida por Sam Taylor Johnson, cineasta británico que en 2009 hizo Nowhere Boy, basada en la vida del exBeatle, John Lennon; Back to Black busca centrarse en lo catastrófico de la vida de la intérprete de You Know I’m No Good.

A pesar de que la originaria de Southgate, Londres, tuvo un par de amoríos en su vida, algunos con más trascendencia que otros, en la cinta se retrata con firmeza la relación con Blake Fielder-Civil, quien se casó apresuradamente con ella, y por quien conoció la heroína en medio de un matrimonio turbulento, pues cuando se conocieron y contrajeron nupcias, él tenía novia.

La película no repara en la violencia que este ejerció contra la estrella de la música, pues muestra cómo los intentos por desintoxicarse de él, a pesar de haber introducido a su exesposa a la heroína y un miedo a que Amy lo dejara por “alguien más famosos”, son la razones por las que le pidió el divorcio en 2009, y que le dejó un tumulto contra el que luchó en soledad.

Back To Black había sido descrita en un inicio como un esfuerzo por mostrar la creatividad y el genio de Amy Winehouse, pero es lo que menos se ve en la película, pues realmente se centra en el decaimiento de su vida amorosa, en sus adicciones y en su proceso de autodestrucción.

Incluso, una de las grandes críticas colectivas ha sido que se centran tanto en su vida fuera de los escenarios, que no se considera el cómo daba las presentaciones en estado inconveniente y mucho menos se toca su última presentación en el grado, en donde subió tan intoxicada al escenario que olvidó sus propias letras, así como los nombres de los integrantes de su banda, lo que le valió el abucheo del público.

La cinta está más cerca de la vida tras bambalinas de Winehouse, que sobre el escenario y la maravilla de su música.

Protagonizada por Marissa Abela como Amy, comparte créditos con Jack O´Conell, Eddie Marsan y Leslie Manville, en el relato desgarrador de poco más de dos horas de una promesa del Jazz y el R&B, que terminó con su muerte por intoxicación en 2011 a sus 27 años.

Su vida fue abordada previamente en Amy, dirigido por Asif Kapadia y aunque ganó un Oscar como Mejor Documental en 2015, previo a su debut en Cannes, la familia condenó públicamente al filme por tratar de mostrar a la estrella de la “peor manera posible”, apuntaron.

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA INTERNACIONAL?

La cinta ha sido estrenada solamente en Reino Unido y en el sitio Rotten Tomatoes, aunque hay muy pocas reseñas, Back to Black tiene un total de 48 por ciento de aceptación y críticas mixtas.

“Un reparto fuerte, en particular una actuación conmovedora de Marisa Abela, pero no es suficiente para transmitir eficazmente el caos y la tragedia central de la historia de una artista tan querida”, dijo Linda Marric de Hey U Guys.

“Cuenta la historia de Amy Winehouse pero no muestra pasión al contarla y no tiene nada qué decir sobre los eventos que suceden. Es lo mínimo de lo que puede ser una película biográfica”, dijo William Bribanni de The Wrap.

“En su intento de volver a poner a la mujer en el centro de su propia vida, Taylor-Johnson al menos ha capturado una personalidad adictiva y ha logrado un poderoso retrato de un amor condenado al fracaso”, afirma en su crítica Kate Mossman de New Stateman.

“Seguro que aprenderás más (y escucharás más de las grabaciones originales) en el gran documental Amy de Asif Kapadia, pero Taylor Johnson hace un trabajo decente al crear un drama ajustado a partir del mismo hilo trágico”, destacó en su positiva crítica Donald Clarke del Irish Times.

La aceptación por parte de la audiencia aún no es pública en el sitio.