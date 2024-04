Por medio de redes sociales, nadadores y familiares provenientes del Estado de México protestaron por la decisión de autoridades del Grand Prix de natación que se realizó en Guadalajara, que les impidió su participación aún pese a haber pagado cuotas de inscripción y afiliación.

Federación Mexicana de Natación

En un evento que estuvo organizado por la, que no cuenta con un registro oficial por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el evento fue considerado como un clasificatorio para los próximos Juegos Nacionales Conade 2024, que se realizarán en la entidad tapatía, sin que la misma organización estatal o la comisión encabezada por Ana Gabriela Guevara se pronuncie al respecto.



“Estamos preocupados porque faltan siete minutos para que acabe el afloje -calentamiento- y la FMN está votando a la ANEM. No nos han dado respuesta, no estamos en el programa y no tenemos grupo de afloje y nuestros entrenadores ya fueron a hablar”, relata una participante mexiquense ubicada como Sofia Ocampo.



Posterior a dicho video, la nadadora publicó otro material audiovisual en sus redes sociales en las que pide que les hicieran abusado con antelación que no serían tomados en cuenta, antes de hacer pagos de viaje y hospedaje que fueron absorbidos por los padres de familia.



En las redes sociales de la Federación Mexicana de Natación únicamente se hace mención de la conclusión de este Grand Prix, sin detallar estos inconvenientes denunciados.

