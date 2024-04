Declina INE suspender mañaneras de AMLO

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declinó, por unanimidad, la solicitud de la coalición Fuerza y Corazón por México para suspender las transmisiones de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La mayoría de consejerías coincidieron en que hay criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre las mañaneras que señalan que se debe analizar el contenido de cada una para determinar si hay infracciones a la legislación electoral.

La determinación molestó a los representantes del PAN, PRI y PRD que pidieron a los consejeros no tener miedo y señalaron que su inacción causará que solo se mire desde lejos cómo el mandatario viola la Constitución a diario e interviene de manera ilegal en los comicios.

El consejero Jaime Rivera dijo que los “criterios del tribunal señalan que las conferencias por sí mismas no representan violaciones a la ley electoral”.

Aceptó que las mañaneras “se han utilizado con frecuencia para influir en la competencia entre partido”, por lo que durante estos comicios el titular del Ejecutivo lleva una veintena de medidas cautelares por su presunta intervención ilegal en los comicios.

Por su parte, el consejero Martín Faz dijo que la petición de los partidos “refleja preocupaciones legítimas, pero hay una vía que es el Proceso Especial Sancionar y el posible dictado de medidas cautelares”.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala indicó que “lamentablemente hemos tenido que dictar medidas contra el presidente, por violar las reglas por propaganda o injerencia”.

Sin embargo, explicó que al INE le toca revisar el contenido de cada mañanera denunciada y de existir presuntas infracciones electorales dictar medidas cautelares, como eliminar el contenido, pero es la Sala Especializada del Tribunal Electoral y, en último caso, la Sala Superior la que resuelve el fondo del asunto.

A su vez, la consejera Dania Ravel indicó que en 2019 la Comisión de Quejas acordó suspender la transmisión de las mañaneras en seis entidades, pero la Sala Superior fijó un criterio de que “se tiene que ver el contenido de cada una de las mañaneras para determinar si hay propaganda o no”.

Abundó que López Obrador acumula varios llamados de atención para que deje de vulnerar los principios de equidad, pero “el simple mecanismo de comunicación de las mañaneras no puede implicar en sede cautelar negar la transmisión de las mañaneras”.

Sobre el tema, el consejero Arturo Castillo mencionó que las conferencias “constituyen un ejercicio de comunicación gubernamental y es más amplio que la propaganda. Si las cancelamos estaríamos afectado los derechos de la ciudadanía, sin conocer si son propaganda o información”.

La consejera Carla Humphrey señaló que el INE también deberá responder el oficio de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez sobre la cancelación de las mañaneras y hay una queja formal del PRI, PAN y PRD que se deberá resolver, pero los criterios del Tribunal Electoral de revisar cada una de las mañaneras están vigentes y, en caso de que se cambien, se podrían tomar medidas diferentes.

El consejero Jorge Montaño aseveró que las mañaneras no se pueden suspender porque se trataría de cancelar actos de realización de futuro incierto.

ENOJO DE OPOSICIÓN

Por su parte, el representante del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, dijo que siguiendo la ruta que plantea el INE se tendrá que presentar una queja diaria e implicaría “ver todos juntos la violación cotidiana y sistemática del Presidente de la República”.

Añadió que “Si el árbitro y el tribunal no van a tomar medidas, las vamos a tomar nosotros, si los órganos no nos amparan, tenemos que llamar a la sociedad a movilizarnos, si fuera el candidato me retiraría de la campaña, porque no hay un piso parejo y la autoridad no lo quiere poner”.

Por su parte, el representante del PRI, Hiram Hernández, acusó que el miedo se ha apoderado de los consejeros, pues el Presidente, dijo, acumula 50 sentencias firmes relacionados con no respetar los principios de neutralidad y equilibro de la contienda.

El senador Emilio Álvarez Icaza, representante del PRD, calificó a López Obrador como “un violador serial de la Constitución, es una práctica sistemática con afectaciones que pueden ser irreparables”.

En respuesta, Mario Llergo, representante legislativo de Morena, consideró que la oposición “quiere callar a nuestro Presidente porque no saben a quién culpar del mala desempeño de su candidata y del resto de sus candidatos”.

Para José Gerardo Fernández Noroña, el PRI, PAN y PRD quieren “amordazado y silenciarlo, pedirle que no hable es el absurdo”.

