Rechaza INE cambiar a casa productora para debates

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la solicitud para cambiar la casa productora en los próximos dos debates presidenciales, pese a las críticas de partidos políticos por las fallas presentadas.

Durante la sesión de este jueves, la representación de Morena pidió formalmente al organismo electoral un cambio de la empresa que se contrató para la producción de los encuentros entre candidatos al Ejecutivo federal.

Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, enlistó una serie de presuntas fallas como en el sistema de cronometraje, tiros de cámara e iluminación.

Por unanimidad, los consejeros votaron en contra de la petición del partido guinda, que también incluía la solicitud para que el Consejo General elaborara un informe sobre las fallas técnicas en el debate.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, comprometió que las dudas de los partidos serán atendidas en una reunión de la Mesa de Representantes de los candidatos presidenciales para los otros dos debates y que estaban abiertos a cambiar lo que fuera necesario.

Sin embargo, la consejera Carla Humphrey dijo el INE no era experto en producción televisiva y por razones de Estado de Derecho no se podía cambiar la empresa productora, pero la Dirección Ejecutiva de Administración se encargará de señalar si existe alguna sanción.

Al respecto, el represente del PRI, Hiram Hernández, criticó que las “expresiones de no somos expertos, no somos la casa productora, reflejan intolerancia a la crítica; consejerías usan espada de doble filo para decir que no son expertos y deslindarse de la responsabilidad”.

El representante del PRI abundó que “se señalan errores de parte de todas las candidaturas y se deslindan diciendo que no son expertos, están organizando un debate presidencial, no admitimos que nos digan que no son expertos”.

Continuó sus críticas al señalar que “son expertos para lo que les conviene y para lo que no les conviene, que es aceptar responsabilidades, son muy malos, asuman su responsabilidad, es muy malo lavarse las manos”.

Otra de las quejas fue del representante legislativo del PRD, Emilio Álvarez Icaza, sobre la presencia de cuatro consejerías en el set del debate, lo que generó quejas de la candidata Xóchitl Gálvez por una presunta distracción que generaron.

