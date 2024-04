Hace algunas semanas, la cantante chilena, Nicole estuvo en México. Además de hablar sobre la industria musical en FIMPRO Guadalajara, también aprovechó su visita para grabar nueva música y convivir con colegas mexicanos.

De igual manera, su carrera que ha recorrido poco más de tres décadas le ha traído varias enseñanzas las cuales compartió con el público. Y es que Nicole inició su carrera con apenas 12 años.

“He tenido la suerte de hacer un recorrido, de observar y vivir los tipos de industria, la era sin redes sociales, la de los sellos discográficos vendiendo discos físicos, el tipo de promoción que hoy es distinto.

“Hoy puedes tener equipos profesionales en casa y promocionar en redes sociales. Eso conlleva a un tipo de trabajo, en mi caso la mitad de mi carrera la he llevado de forma independiente. Ha sido interesante poder entender como se trabaja en equipo y como delegar, hacer crecer a otros”, compartió en entrevista con 24 HORAS.

Protegida por sus padres, la originaria de Santiago mencionó que si no hubiera estudiado música el cine era la otra opción.

“Siempre pienso que si hubiese estudiado hubiera hecho otra profesión, empecé a los 12 años cuando salí de la escuela. Me puse a estudiar música pero yo creo que hubiera estudiado cine, actualmente lo he complementado en mis videoclips, visuales y en mis discos

Siguiendo con sus recuerdos de infancia, Nicole ha formado parte de disqueras grandes y ha sido independiente y el éxito de su carrera se lo debe a la comunicación.

“Primero fue difícil comunicarme en un mundo de adultos y ahí rápidamente comprendí que tenía que saber comunicarme y tener muy claro lo que querías decir. Al principio a los adultos les costaba escucharme. En ese sentido fui muy constante y aprendía que debía ser respetuosa y darme a respetar con argumentos claros y concisos. Ahí es cuando uno empieza a canalizar las ideas, hasta hoy en día”, recordó.

Cerati, el gran maestro de Nicole

Una de las grandes enseñanzas que recibió fue por parte de Gustavo Cerati. A partir de su trabajo con el argentino, la cantante entendió que forjar su sonido depende de la libertad creativa.

“Uno siempre está en la búsqueda musical. He pasado muchos años haciendo música y he tenido grandes maestros y uno de ellos fue Gustavo Cerati que produjo mi tercer disco, Sueños en tránsito en el que mezclé lo acústico con lo electrónico.

“En ese entonces ya escuchaba Massive Attack, Orbital y The Chemical Brothers. Gustavo me dijo en ese entonces. ‘Si tú quieres hacer algo distinto, hazlo. El crecimiento artístico para un músico es la libertad creativa’. Tuve varios buenos consejos de él y gracias a eso he tenido la oportunidad de trabajar con diversos músicos.

“Me ha dado el poder de encausar un sonido que sea interesante y que suene fresco”, recordó.

Su más reciente LP, Claroscuro

Nicole presentó en 2022 su LP Claroscuro. Con este sigue recorriendo varios países, incluido México y considera que la mezcla de sonidos va enfocado a lo que siente el ser humano en un mundo como el que se vive actualmente.

“Nunca me he restringido de mezclar nada y en este caso mi productor me entendió muy bien.

“Le puse Claroscuro por lo que estaba escribiendo. A veces los nombres del disco sale de las canciones pero comencé a observar todos los temas y en su mayoría estos hablaban de la luz y oscuridad a nivel personal y de pareja. Este disco habla más de las similitudes que tenemos todos los seres humanos y las diferencias de este mundo tan polarizado. Siento que tenemos los mismos anhelos”, explicó.

Finalmente, Nicole considera que el hacer música es una de sus pasiones y que el crecimiento nunca deja de ser la meta.

“Yo creo que tener una pasión es muy esencial y la música es eso. Siempre hay algo más que aspiramos y en mi caso es que la gente escuche mi música y más gente la descubra.

“Tengo ganas de volver a México, compartir con músicos mexicanos y seguir creciendo para hacer otro disco. Estamos con la ilusión de volver en Octubre”, concluyó.

LDAV